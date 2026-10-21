Así Evitas Bloqueo en la México-Toluca hacia CDMX: Ya Rebasa las 24 Horas

El bloqueo en la autopista México-Toluca mantiene afectada la circulación hacia la Ciudad de México (CDMX), donde automovilistas, pasajeros y transportistas han enfrentado largas horas de espera.

La protesta en la zona es encabezada por familiares de personas desaparecidas que exigen avances en las investigaciones para localizar a sus seres queridos. Aunque durante la madrugada hubo acercamientos con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, no se alcanzó un acuerdo para liberar por completo la vialidad.

Ante el cierre, la carretera libre México-Toluca es una alternativa para quienes necesitan llegar a la capital.

Otra opción es tomar la carretera libre por San Pedro Tultepec y San Pedro Cholula, para rodear la zona de Lerma y reincorporarse más adelante a la autopista México-Toluca y la carretera estatal Tenango-La Marquesa.

También se puede considerar el Periférico para continuar hacia la carretera o autopista Naucalpan-Toluca.

Las manifestantes abren la circulación de manera momentánea cada hora, durante periodos de entre cinco y diez minutos.

El bloqueo ha afectado a personas que se trasladan desde Toluca, Lerma y Ocoyoacac hacia la Ciudad de México por motivos laborales. Algunos conductores quedaron atrapados desde el día anterior, mientras que pasajeros reportaron retrasos que les hicieron perder vuelos y compromisos.

Varios transportistas permanecieron dentro de sus unidades durante la noche, expuestos al frío y a una ligera llovizna. Algunos aprovecharon las horas de espera para descansar en sus cabinas mientras aguardaban la reapertura.

La autopista México-Toluca es una de las principales vías de conexión entre el Valle de Toluca y la capital del país, por lo que el cierre ha provocado afectaciones para quienes necesitan ingresar a la Ciudad de México o salir de ella.

Después de las 11:00 horas de este miércoles, el bloqueo sumó 24 horas.

FBPT