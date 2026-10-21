Movilidad

Así Evitas Bloqueo en la México-Toluca hacia CDMX: Ya Rebasa las 24 Horas

Automovilistas y transportistas quedaron varados; las afectaciones son a la altura de Lerma

Bloqueo en la México-Toluca

Afectaciones viales en la México-Toluca este miércoles 21 de octubre de 2026. Foto: N+

Cierre en la carretera México-Toluca

Suman más de 17 horas del bloqueo en la México-Toluca. Foto: N+

Bloqueo en la México Toluca este miércoles

Así se ve la México-Toluca por bloqueo que suma más de 17 horas. Foto: N+

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