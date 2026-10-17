Movilidad

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 17 de Octubre 2026

A continuación, te presentamos los reportes sobre los tramos carreteros con cierres, incidentes viales, circulación lenta o presencia de manifestantes

Maestros bloquean carretera en Oaxaca con tráilerCierre de carreteras en México. Foto: Cuartoscuro
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