Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 17 de Octubre 2026

Conoce las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento y carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy, sábado 17 de octubre de 2026, en México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), algunas afectaciones se deben a accidentes viales. Las autoridades recomiendan extremar precauciones y planear los traslados con anticipación.

Para consultar actualizaciones, los automovilistas pueden revisar las cuentas oficiales en X: @GN_Carreteras y @CAPUFE.

A continuación, te presentamos los reportes sobre los tramos carreteros con cierres, incidentes viales, circulación lenta o presencia de manifestantes.

Carreteras cerradas por bloqueos o accidentes hoy 17 de octubre

10:53 horas. Hay carga vehicular en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 69. El accidente fue atendido, pero la zona registra carga vehicular en ambos sentidos.

10:32 horas. Se restablece la circulación en la autopista Puebla-Acatzingo, en el kilómetro 138, en dirección a Acatzingo. El accidente ya fue atendido y el tramo opera con normalidad.

10:18 horas. Registra un cierre parcial de circulación en la autopista México-Querétaro, en el kilómetro 69. Continúa la reducción de carriles en ambos sentidos por atención de accidente. Se realizan maniobras de la unidad impactada.

10:12 horas. Hubo un cierre parcial de circulación en el Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), en el kilómetro 33. Se redujeron los carriles en ambos sentidos por atender un accidente tras la salida del camino de un camión que chocó.

09:57 horas. Reportan cierre parcial de circulación en autopista Gtz. Zamora-Tihuatlán, en el kilómetro 211. La circulación es intermitente en ambos sentido por la atención de un accidente, donde un vehículo chocó contra una barrera metálica.

09:36 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista La Tinaja-Isla, en el kilómetro 113, en dirección a Isla. Se redujeron carriles por atención de un accidente, donde una camioneta se salió del camino a una cuneta central.

08:58 horas. Hay cierre parcial de circulación en autopista Puebla-Acatzingo, en el kilómetro 138, en dirección a Acatzingo. Se reporta reducción de carriles por atención de un accidente, tratándose de un choque por alcance entre camiones.

08:55 horas. Registran cierre parcial de circulación en autopista México-Querétaro, en el kilómetro 69. Hay reducción de carriles en ambos sentidos por atención de un accidente.

08:47 horas. Restablecen la circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, en el kilómetro 214, en dirección a La Carbonera. El accidente fue atendido y el tramo opera con normalidad.

08:02 horas. Cierran la circulación en la autopista La Carbonera-Puerto México, en el kilómetro 215, en dirección a La Carbonera. Se reportó un accidente donde un camión chocó contra un muro central.

07:48 horas. Reportan carga vehicular en la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 111, en dirección a Ciudad de México; el accidente fue atendido. Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad.

07:16 horas. Hay un cierre parcial de circulación sobre la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí, en el kilómetro 73. El paso es intermitente en ambos sentidos por atención de salida del camino del camión tipo pipa; autoridades sugieren conducir con precaución.

06:52 horas. Continúa la lluvia en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla. Disminuye tu velocidad y maneja con precaución.

06:05 horas. Cierre parcial de circulación en la autopista México- Querétaro, kilómetro 111, dirección CDMX. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular intensa.

06:33 horas. Se registra cierre parcial de circulación en la carretera Maltrata, con dirección a Veracruz, cerca del kilómetro 234+400, se recomienda atender las indicaciones viales.