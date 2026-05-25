¿Cuándo Empieza el Paro Nacional de la CNTE? Este Día Inicia Manifestación de Maestros en México

La CNTE anunció un paro nacional; te contamos cuándo empiezan las protestas de docentes

La CNTE llevará a cabo una mega protesta.Foto: Cuartoscuro

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¿Cuándo Empieza el Paro Nacional de la CNTE? Este Día Inicia Manifestación de Maestros en México