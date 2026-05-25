¿Cuándo Empieza el Paro Nacional de la CNTE? Este Día Inicia Manifestación de Maestros en México

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció el inicio de una huelga nacional como parte de su estrategia para exigir respuesta a sus demandas laborales y educativas. En N+ te contamos cuándo empieza.

El acuerdo fue aprobado durante la Asamblea Nacional Representativa de la organización, en la que participaron 296 delegadas y delegados de 29 contingentes provenientes de distintos estados del país.

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¿Qué día inicia el paro nacional de la CNTE?

La CNTE informó que el paro nacional indefinido comenzará el próximo 1 de junio de 2026 con la instalación de un campamento nacional en la Ciudad de México.

Como parte de las acciones programadas para ese día, los maestros realizarán una marcha del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino. Posteriormente, instalarán un plantón en la Plaza de la Constitución.

La organización señaló que las respuestas emitidas hasta ahora por el Gobierno Federal no atienden sus demandas centrales, por lo que decidieron mantener la convocatoria a huelga.

CNTE prioriza diálogo con la Presidencia

Dentro de los acuerdos aprobados por la Asamblea, la CNTE estableció como prioridad una Mesa Nacional de negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum antes de avanzar en mesas tripartitas estatales.

Además, el sindicato indicó que el plan de acciones y movilizaciones para el desarrollo de la huelga nacional será definido en futuras reuniones internas de la organización.

La Asamblea contó con el respaldo de diversas organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, entre ellas colectivos de salud, agrupaciones estudiantiles y organizaciones políticas de distintas regiones del país.

También se acordó la creación de un fondo de resistencia económica para apoyar las actividades relacionadas con el paro nacional y el plantón en la capital del país.

FBPT