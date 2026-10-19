Marchas

Habrá Marcha de Trabajadores del IMSS el 21 de Octubre 2026: Así Será Manifestación en CDMX

Las autoridades capitalinas recomiendan tomar rutas alternas para evitar posibles afectaciones a la circulación

Habrá Marcha de Trabajadores del IMSS en CDMX el 21 de Octubre 2026ºººMarcha de Trabajadores del IMSS en Veracruz el 13 de Octubre. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Trabajadores del IMSS se movilizan en CDMX el 21 de octubre. Autoridades sugieren rutas alternas para evitar afectaciones viales.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+