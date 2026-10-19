Habrá Marcha de Trabajadores del IMSS el 21 de Octubre 2026: Así Será Manifestación en CDMX

Trabajadores activos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) anunciaron una movilización el miércoles 21 de octubre de 2026 en la Ciudad de México. La protesta forma parte de una convocatoria que contempla una marcha principal en la capital y posibles manifestaciones simultáneas en otras entidades del país.

Ante esta convocatoria, se recomienda a quienes tengan previsto circular por la zona considerar posibles afectaciones viales y mantenerse atentos a los avisos de las autoridades capitalinas, especialmente durante la tarde.

El punto de reunión anunciado será el Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado cerca de la estación Centro Médico de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México.

Aunque este lugar está identificado como punto de concentración, aún no se han especificado las calles que integrarán la ruta completa ni el destino final de la movilización.

Se recomienda a los automovilistas y usuarios del transporte público tomar previsiones en sus traslados y consultar los reportes oficiales de movilidad para conocer posibles cierres viales y alternativas de circulación.

La marcha de trabajadores del IMSS está programada para iniciar a las 15:00 horas del miércoles 21 de octubre.

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) siguen con su jornada de protesta en la Ciudad de México (CDMX) este lunes. De acuerdo con autoridades capitalinas, los trabajadores activos y jubilados del IMSS exigen la renuncia de Rafael Olivos, secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, por presuntamente violar la legislación laboral y los estatutos del sindicato.

También exigen mejores condiciones laborales y el respeto a sus derechos, además de un incremento salarial del 10% directo al tabulador y garantías para acceder a una jubilación digna.

En estas zonas hay plantón por trabajadores del IMSS

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los trabajadores activos y jubilados del IMSS mantienen plantón en dos puntos de la alcaldía Cuauhtémoc; sin embargo, no se tienen programadas marchas para este lunes.

Un grupo de manifestantes se mantiene desde el 9 de octubre en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, en Zamora No. 107, colonia Condesa, alcaldía Cuauhtémoc.