Paro Nacional de Transportistas Lunes 26 de Octubre: Lista de Estados Afectados por Protestas

Organizaciones de transportistas de carga anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre de 2026, con movilizaciones en carreteras y vialidades de distintos estados de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó al diálogo.

La protesta busca que las autoridades atiendan las demandas del sector ante los robos, las extorsiones y la violencia que enfrentan los operadores en carreteras y autopistas. Las agrupaciones convocaron a una manifestación pacífica y contemplan colocar unidades en puntos estratégicos, por lo que podrían registrarse afectaciones a la circulación.

A través de un comunicado, la Segob hizo un llamado al diálogo a las organizaciones transportistas y reiteró su disposición para atender sus planteamientos por las vías institucionales.

Propuso la instalación de una mesa de diálogo para escuchar sus demandas y avanzar en la construcción de acuerdos. Además, Gobernación reconoció las preocupaciones expresadas por las organizaciones a fin de encontrar soluciones que eviten afectaciones a la ciudadanía, el tránsito y el transporte de mercancías.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Transportistas Anuncian Paro Nacional Indefinido por Inseguridad y Extorsiones

¿Qué estados son afectados por el paro nacional de transportistas?

De acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria, las movilizaciones de este lunes 26 de octubre 2026 están previstas en las siguientes entidades:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Guanajuato

Querétaro

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Sinaloa

Tamaulipas, incluido Nuevo Laredo.

En Morelos se anunció que las unidades serían estacionadas a un costado de tramos federales estratégicos.

Mientras que en Guanajuato los transportistas prevén presencia en autopistas y vialidades federales, con el acuerdo de evitar las horas pico de la mañana y la tarde.

La convocatoria de la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) llamó a participar desde las 6:00 horas en los 32 estados del país. Sin embargo, la lista de entidades mencionadas corresponde a los lugares donde se habían anunciado movilizaciones específicas.

¿Cuáles son las demandas del Paro Nacional de Transportistas?

Entre sus principales inconformidades se encuentran las extorsiones, el cobro de piso y las condiciones deficientes de las carreteras.

También denuncian la sobrerregulación de algunos municipios, donde aseguran que se les cobran cuotas para permitir el ingreso de sus unidades. A estas problemáticas se suman la reducción de estímulos fiscales y la presión económica que, de acuerdo con el sector, compromete la operación de miles de empresas y los empleos que dependen de ellas.

Entre las principales exigencias de los transportistas destacan: