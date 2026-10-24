Marchas

Paro Nacional de Transportistas Lunes 26 de Octubre: Lista de Estados Afectados por Protestas

Las movilizaciones están previstas en distintas entidades del país; transportistas exigen mayor seguridad en carreteras y atención a sus demandas

Paro NacionalEstos son los estados afectados por el paro nacional de transportistas. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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