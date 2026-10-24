Paro Nacional de Transportistas Lunes 26 de Octubre: Lista de Estados Afectados por Protestas

Organizaciones de transportistas de carga anunciaron un paro nacional por tiempo indefinido a partir del lunes 26 de octubre de 2026, con movilizaciones en carreteras y vialidades de distintos estados de México. La Secretaría de Gobernación (Segob) llamó al diálogo.
La protesta busca que las autoridades atiendan las demandas del sector ante los robos, las extorsiones y la violencia que enfrentan los operadores en carreteras y autopistas. Las agrupaciones convocaron a una manifestación pacífica y contemplan colocar unidades en puntos estratégicos, por lo que podrían registrarse afectaciones a la circulación.
A través de un comunicado, la Segob hizo un llamado al diálogo a las organizaciones transportistas y reiteró su disposición para atender sus planteamientos por las vías institucionales.
Propuso la instalación de una mesa de diálogo para escuchar sus demandas y avanzar en la construcción de acuerdos. Además, Gobernación reconoció las preocupaciones expresadas por las organizaciones a fin de encontrar soluciones que eviten afectaciones a la ciudadanía, el tránsito y el transporte de mercancías.
¿Qué estados son afectados por el paro nacional de transportistas?
De acuerdo con la información difundida sobre la convocatoria, las movilizaciones de este lunes 26 de octubre 2026 están previstas en las siguientes entidades:
Ciudad de México
Estado de México
Hidalgo
Guanajuato
Querétaro
Zacatecas
Jalisco
Michoacán
Sinaloa
Tamaulipas, incluido Nuevo Laredo.
En Morelos se anunció que las unidades serían estacionadas a un costado de tramos federales estratégicos.
Mientras que en Guanajuato los transportistas prevén presencia en autopistas y vialidades federales, con el acuerdo de evitar las horas pico de la mañana y la tarde.
La convocatoria de la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) llamó a participar desde las 6:00 horas en los 32 estados del país. Sin embargo, la lista de entidades mencionadas corresponde a los lugares donde se habían anunciado movilizaciones específicas.
¿Cuáles son las demandas del Paro Nacional de Transportistas?
Entre sus principales inconformidades se encuentran las extorsiones, el cobro de piso y las condiciones deficientes de las carreteras.
También denuncian la sobrerregulación de algunos municipios, donde aseguran que se les cobran cuotas para permitir el ingreso de sus unidades. A estas problemáticas se suman la reducción de estímulos fiscales y la presión económica que, de acuerdo con el sector, compromete la operación de miles de empresas y los empleos que dependen de ellas.
Entre las principales exigencias de los transportistas destacan:
Mayor seguridad en carreteras: piden reforzar la vigilancia para prevenir robos, extorsiones y otros actos de violencia contra los operadores.
Reducción de impuestos: solicitan disminuir la carga fiscal que enfrenta el sector y revisar las condiciones económicas que afectan su actividad.
Indemnización por vehículos robados: exigen que las aseguradoras de las autopistas los indemnicen cuando una unidad es robada y no logra ser recuperada.