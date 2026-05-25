¿Está Abierta la Estación Zócalo del Metro CDMX? Así Está el Servicio en la Línea 2

Este lunes, sal con tiempo en caso de que uses la Línea 2 del Metro; te contamos cómo está el servicio

La Línea 2 del Metro CDMX sigue en remodelación.Foto: Cuartoscuro

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