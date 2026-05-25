¿Está Abierta la Estación Zócalo del Metro CDMX? Así Está el Servicio en la Línea 2

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro enfrentan modificaciones en el servicio de la Línea 2 hoy, 25 de mayo de 2026, situación que podría generar complicaciones para quienes se trasladan hacia el Centro Histórico de la Ciudad de México. En N+ te contamos cómo está el servicio y qué pasa con la estación Zócalo.

El Metro capitalino informó que algunas estaciones permanecen sin operación debido a trabajos de rehabilitación, mientras que otras fueron cerradas temporalmente como medida operativa ante la actividad registrada en la zona centro.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Cierres en Línea 2 del Metro CDMX: Lista de Estaciones Sin Servicio Hoy

¿Está abierta la estación Zócalo/Tenochtitlan?

De acuerdo con el STC Metro, la estación Zócalo/Tenochtitlan de la Línea 2 se encuentra cerrada hasta nuevo aviso, por lo que no hay acceso para ascenso ni descenso de pasajeros en ese punto.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron utilizar estaciones cercanas para llegar al primer cuadro de la capital.

Alternativas para llegar al Centro Histórico

Las personas usuarias pueden utilizar otras estaciones cercanas para ingresar a la zona centro de la CDMX:

Pino Suárez, Línea 2.

Allende, Línea 2.

San Juan de Letrán, Línea 8.

Bellas Artes, Líneas 2 y 8.

El Metro pidió anticipar tiempos de traslado y tomar previsiones por posibles aglomeraciones.

Además del cierre en Zócalo/Tenochtitlan, recordó que continúan suspendidas las operaciones en tres estaciones de la Línea 2 debido a trabajos de mantenimiento:

San Antonio Abad.

Portales.

Nativitas.

En estas estaciones no hay servicio para usuarios en ninguna dirección hasta nuevo aviso.

FBPT