¿El 5 de Mayo es Día de Descanso Obligatorio en México? Esto Dice la Ley en 2026

El 5 de mayo es una fecha importante para los mexicanos, especialmente para los poblanos; por lo tanto, su relevancia histórica lleva a que durante ese día se realicen eventos especiales, pero, ¿es día de descanso obligatorio en México?

La Batalla de Puebla, ocurrida el 5 de mayo de 1862, marca un cambio importante en la historia del país. El ejército mexicano, liderado por Ignacio Zaragoza, derrotó a las tropas francesas de Napoleón III, las cuales eran consideradas las más poderosas del mundo.

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Por esta razón, la fecha es de suma importancia a nivel nacional. Ahora bien, en Puebla es común que se otorgue el día de descanso o suspensión de labores. Ojo, porque no solo en este lugar se conmemora la Batalla de Puebla.

Por ejemplo, en el popular barrio de Peñón de los Baños, ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México, cada año recrean la pelea. Esta puesta en escena es toda una tradición, ya que participan familias completas, incluso usan cañones para hacerla más realista.

Lo anterior provoca el surgimiento de la duda sobre si la medida se aplica de manera generalizada en otras entidades.

Video: Así es la Representación de la Batalla de Puebla en Peños de los Baños, CDMX

¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio?

Es momento de que tomes nota, ya que el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días de descanso obligatorios para los trabajadores.

En el mes de mayo, solo es día de descanso obligatorio el 1° de ese mes, por el Día del Trabajo. Entonces, el 5 de mayo no está incluido en la lista.

Debido a que esta fecha se considera una celebración cívica importante, pero no al nivel de una "fiesta patria" que detenga la actividad económica y laboral del país.

Por lo tanto, tienes que presentarte a tu centro de trabajo de manera normal o, en todo caso, llegar a un acuerdo con tus jefes o personas a cargo, quienes determinarán si hay posibilidad de hacer un ajuste en los horarios.

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