Abandonados, Así Se Sienten los Jubilados de Banrural por Falta de Atención

Algunos jubilados del extinto Banco Nacional de Crédito Rural, Banrural, han muerto esperando su tratamiento médico.

Para atender a los pensionados, la autoridad encargada, que en este caso es el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, contrató empresas no especializadas, sin capacidad y en casos sin recursos.

Es el caso de Roberto Félix, quien era jubilado del Banco Nacional de Crédito Rural (Banrural), donde trabajó más de 50 años. Murió sin ser atendido a pesar de estar asegurado, así lo explicó su hija Graciela.

En el 2003, Nacional Financiera creó un fideicomiso para que los trabajadores y jubilados de Banrural, como Roberto, tuvieran servicio médico privado.

En el 2019, el fideicomiso contrató a una serie de empresas de reciente creación para dar servicios de salud a los más de 10 mil jubilados. Hoy están en el abandono.

Cuando don Roberto fue desahuciado, le pidieron a su hija que marcara a la empresa responsable que debía dar el servicio para pedirle un tanque de oxígeno. Tres meses después y con su padre ya fallecido, sigue esperando la respuesta de Soluglob, la empresa contratada.

En otro caso, José Pérez tiene problemas de próstata, le falta un riñón, la vesícula y tiene una hernia hiatal. En Zacatecas, donde reside, no hay quién lo atienda.

En 2019, el fideicomiso lanzó una licitación para cubrir los servicios médicos para los derechohabientes de todo el país.

Desde 2020, la Auditoría Superior de la Federación reportó una serie de anomalías en estos contratos y concluyó que el nuevo modelo fue más costoso y presentó deficiencias en el servicio.

Las irregularidades continúan, según explicó el señor Jesús.

He estado pidiendo consulta con el médico con urología; después de estar insistiendo durante ocho meses, me dieron una consulta con un urólogo, me dio cita para 30 días (...) pero hasta ahorita no han autorizado ni los estudios y la consulta tampoco

El caso de José no es aislado. Solo en Zacatecas hay ocho cirugías pendientes, algunas llevan más de un año esperando.

De acuerdo con la auditoría, no se cumplieron ciertos requisitos de ley pero lo más grave fue que el contrato para prestar los servicios médicos se dio a empresas sin capacidad técnica, humana, financiera e infraestructura propia.

Martha llegó a urgencias por un dolor de vesícula, pero en el hospital contratado por la empresa la mal diagnosticaron con cáncer.

Estaba esperando cuatro días para la cirugía, entonces el diagnóstico que me dan aquí (de cáncer). Aquí ya no me dio nada de confianza, y me fui al Hospital General. Llego yo al hospital, me revisan el ultrasonido que llevo y está perfecto. Me dijeron que tenía la vesícula nada más calcificada y que era una cirugía muy sencilla