¿Debes Hacer Registro o Actualizar Datos de Becas Benito Juárez 2025 Si Ya Eres Beneficiario?

El registro de las Becas Benito Juárez 2025 se está llevando a cabo del 1 al 15 de octubre y una de las preguntas más frecuentes que se hacen los beneficiarios de continuidad es si hay actualización de datos o si deben volver a inscribirse.

Por ello, acá te decimos qué debes hacer si ya estás incorporado a las Becas Bienestar para estudiantes de educación media superior. Además en una nota previa te contamos qué día inician los pagos y quiénes cobran primero.

¿Debo hacer registro de la Beca Benito Juárez si ya soy beneficiario?

El coordinador nacional Julio León informó en sus redes sociales que el registro de las becas en octubre 2025 solo es para alumnos de nuevo ingreso en preparatorias y bachilleratos. Así los que ya eran beneficiarios no deben volver a inscribirse.

"Para los estudiantes de continuidad, no es necesario realizar un nuevo registro. Su información será validada automáticamente a través de la matrícula proporcionada por su escuela", escribió en un comentario en sus redes sociales.

¿Cómo hacer actualización de datos de la Beca Benito Juárez 2025?

Debido a que la validación será automática de acuerdo con la información que proporcionen las escuelas, es probable que las mismas instituciones soliciten a sus estudiantes una actualización de datos, pero esto lo tienes que consultar directamente en tu plantel.

Sin embargo, en internet sí puedes actualizar tus medios de contacto de la Beca Benito Juárez, en caso de que hayas cambiado de celular o correo, a través de el sitio oficial de la cuenta Llave MX, para hacerlo debes seguir estos pasos:

Ingresa a Llave MX: www.llave.gob.mx/ Inicia sesión con tu cuenta Cambia tu número celular o correo Guarda los cambios Recibirás un enlace en tu celular o correo para verificar la cuenta.

En caso de que tengas dudas sobre el registro de la Beca Benito Juárez 2025 puedes acudir a las Oficinas de Atención, en donde recibirán orientación sobre tu caso. Para ubicar la más cercana a tu domicilio, da clic en el siguiente enlace: buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/

