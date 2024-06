Adhara Pérez, la Niña Genio Mexicana con 2 Ingenierías que Busca Llegar al Espacio

Adhara Pérez es una pequeña de Veracruz que a sus 12 años cuenta con dos ingenierías y actualmente estudia un posgrado. Su sueño es ser astronauta, colaborar con la NASA y llegar al espacio.

Tengo 12 años y soy ingeniera en ingeniería industrial en sistemas e ingeniería en matemáticas. Ahorita estoy en mi posgrado que es estructurales, en el Politécnico.

Video: Adhara Pérez, la Niña Prodigio Mexicana que Sueña con Ser Astronauta

La pequeña cuenta con un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein o Stephen Hawking, y desea convertirse en la primera mexicana en pisar la Luna y Marte. Es una niña superdotada, una niña genio.

Yo desde muy chiquita he querido ser astronauta, mi mayor sueño es pisar la Luna y Marte.

Cada día Adhara se prepara para el momento que deba poner un pie fuera de nuestro planeta, sueña con la carta que la NASA le enviará para confirmar que será su astronauta en una próxima misión.

Adhara sufrió discriminación al inicio de su vida escolar

Pérez fue diagnosticada con Síndrome de Asperger cuando tenía tres años, y sufrió discriminación y bullying al inicio de su vida escolar.

Cuando iba en la primaria me hacían bullying porque terminaba las tareas muy rápido o me dormía, y los maestros me decían que era floja, porque yo ya entendía todo lo que explicaban las clases.

Su madre, Nayelli Sánchez, recuerda que tuvo conflictos en las escuelas porque no estaban preparados “para tener en este tipo niños con altas capacidades y niños con problemas en el espectro autista”.

Especialistas confirmaron que la inteligencia de Adhara era superior al promedio, con un coeficiente intelectual de 162. Entonces abandonó la escuela convencional e ingresó al Centro de Atención al Talento (CEDAT) de México, donde terminó la escuela primaria a los 5 años y completó la secundaria a los 6 años.

Cuando yo tenía tres años ya armaba rompecabezas de mil piezas, pues eso lo veían raro, fueron hacerme estudios y salió que era una niña dotada”, platica Adhara.

Reconocida por Forbes

A partir de ahí se ha especializado en física, matemáticas y astronomía. Recientemente Adhara fue reconocida por la revista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México, convive con astronautas de la NASA. Es amiga de José Hernández, Rodolfo Neri Vela y Carmen Félix.

Sin embargo, Adhara lamenta que el sistema educativo de nuestro país no esté totalmente capacitado para diagnosticar y guiar a niños con autismo y con diferentes capacidades intelectuales.

A mí no me tenían paciencia mis maestros y me trataban mal, igual mis compañeros.

Ella se siente como cualquier niño común

Estudiar e investigar por la noche y comer spaghetti con albóndigas son algunas de las cosas favoritas de esta niña genio mexicana.

Como cualquier niño. Salir a jugar con sus amigos, me gusta hacer pijamadas, me gusta ver películas con mi hermana, me gusta leer libros y me gusta a veces jugar videojuegos”, cuenta.

Adhara se ha convertido en ejemplo de muchos, actualmente colabora con la Agencia Espacial Mexicana motivando en conferencias a niños para seguir sus sueños.

Si tu quieres ser astronauta, científico, doctor lo vas a lograr. No dejes que nadie te aplaste tu sueño.

