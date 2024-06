Advierten Riesgo de Picaduras de Animales Ponzoñosos por Aumento de Temperaturas

Esta temporada, en la que se han roto récords de calor, los insectos también son vulnerables. Algunos de ellos han modificado su comportamiento.

Tal como lo explica Luis, quien trabaja con animales y quien refiere que por las temperaturas incluso llegan a morir.

Por otro lado, Edmundo González, curador de la Colección Nacional de Arácnidos del Instituto de Biología de la UNAM, refiere la manera en que los artrópodos han modificado su comportamiento:

Con las altas temperaturas, suele registrarse un mayor número de accidentes por picaduras de animales ponzoñosos, como arañas, alacranes y serpientes, que pueden llegar a ser mortales. Pero, contrario a lo que se cree, esto no significa que se vuelvan más peligrosos.

“No es que piquen más en esa temporada, la gente se encuentra con ellos y a veces hay accidentes de picadura, no son los animales per se, que están buscando picar a la gente, todo lo contrario, lo que buscan es, por un lado, reproducirse, alimentarse, y, por otro lado, encontrar un refugio”, explicó González.

Mantener las casas y patios limpios, las puertas y ventanas selladas, evitar caminar descalzos, sacudir la ropa y aprender a convivir con los insectos en lugar de fumigar, son algunas de las recomendaciones.

Edmundo González explica que la fumigación no solo afecta a los animales ponzoñosos sino también a otros que ayudar a polinizar.

El problema de fumigar es que no sólo afecta a los animales ponzoñosos; estamos matando tanto polinizadores como animales que degradan el suelo y que regresan nutrientes al mismo suelo, como toda una serie de animales que son parte del ecosistema. Yo invitaría a la gente que no se alarmara, que tuviera los cuidados necesarios y no tuviera esta necesidad de ir a matar a estos animales. Hay que cuidarlos, son parte de la naturaleza