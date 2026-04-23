“No Queremos Disputa con EUA”, Dice Sheinbaum por Caso de Agentes Extranjeros en Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló hoy 23 de abril de 2026 que "no queremos entrar en disputa con el Gobierno de Estados Unidos", al hacer referencia al caso de los agentes extranjeros identificados en un operativo en Chihuahua.

"No queremos entrar en disputa con el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, si tenemos una excelente colaboración en materia de seguridad", aclaró Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum ha insistido en que el Gobierno federal desconocía de la participación de agentes extranjeros durante un operativo para desmantelar un laboratorio clandestino en Chihuahua.

Luego del operativo, el automóvil en el que iban los agentes extranjeros sufrió un accidente y ahí perdieron la vida.

La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, Maru Campos, aseguró que autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional estuvieron en el operativo y señaló que por ende conocían de la presencia de los agentes extranjeros, lo cual fue desmentido por Sheinbaum Pardo.

Sheinbaum envía mensaje a gobiernos estatales

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mandó un mensaje aclaratorio a los gobiernos estatales, particularmente al de Chihuahua.

"A los gobiernos de los estados, y en particular al de Chihuahua, es que esa colaboración (en materia de seguridad) la determina la Secretaría de Relaciones Exteriores, no pueden ellos establecer una relación directa, no se puede y menos en operativos en campo, incluso, en capacitación tiene que pasar por Relaciones Exteriores", aclaró.

La mandataria señaló que "insistimos en esto porque es un tema de soberanía, respeto de la ley y Estado de Derecho".

"Falta de autoridad estatal"

Sheinbaum Pardo señaló que la responsabilidad sobre la entrada y participación de agentes de Estados Unidos en del gobierno de Chihuahua.

"Lo que hubo fue una falta de una autoridad estatal, eso es lo que es en el fondo esto, una colaboración que pidió el gobierno o la fiscalía del estado de Chihuahua a una agencia de Estados Unidos para realizar actividades, operaciones", explicó la Presidenta.

Además, aclaró que "la falta es de ellos, de pedir la colaboración", y señaló que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, "debería haber informado a instancias federales" de México, aunque insistió en que "la principal falla está en el gobierno estatal y eso está en contra de la Constitución y de la Ley de Seguridad Nacional".

Este jueves se tiene prevista una reunión entre autoridades del gabinete de seguridad de México y el gobierno de Chihuahua, para aclarar la presencia de agentes de Estados Unidos en el operativo estatal.

Por otra parte, la presidenta aprobó el llamado del Senado a la gobernadora de Chihuahua y al fiscal del estado para comparecer. "Es importante expliquen bajo qué condiciones fue esta colaboración, pero hay una falla del gobierno, o del fiscal o del secretario el Chihuahua porque no se ciñe con el marco jurídico en materia de colaboración en seguridad con la agencia de Estados Unidos".

Sobre posibles sanciones, incluso contra el fiscal de Chihuahua, se limitó a responder que "tienen que determinarlo la propia gobernadora y el Senado".

¿Participación de Agentes en Operativo México Violó Acuerdo con EUA?:

Pese a la confirmación de la presencia de los agentes, Sheinbaum Pardo descartó que se trate de una violación al acuerdo en materia de seguridad con autoridades de Estados Unidos.

"Lo que estamos pidiendo es comunicación al embajador para saber bajo qué condiciones se dio la colaboración y reiterar que cualquier colaboración con un estado tiene que pasar por Relaciones Exteriores", aclaró.

Además, confirmó que el pasado miércoles buscó a Maru Campos, pero "no estaba, contestó el secretario particular, espero nos podamos contactar".

¿Se complica relación diplomática con EUA?

La Presidenta respondió al cuestionamiento en torno a si la presencia de agentes extranjeros complica la relación diplomática entre México y Estados Unidos.

"No tendría por qué, no tiene por qué y no queremos generar un conflicto con Estados Unidos. Lo que queremos es que si estamos trabajando bien y estamos avanzando que se cumpla el entendimiento", aclaró.

Además, señaló que la aclaración por los agentes en Chihuahua "no es un asunto de que queramos escalar, un problema con el Gobierno de Estados Unidos, pero tampoco podemos ser omisos a nuestra Constitución y a nuestras leyes y su cumplimiento, es la labor de la presidenta".