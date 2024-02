Este miércoles 27 de abril, en entrevista con N+ Monterrey, Sarahí e Ivonne, amigas de Debanhi Escobar, dieron detalles de lo que sucedió con la joven esa noche en la que las tres salieron de fiesta. Durante su relato, Sarahí detalló que conoció a Debanhi hace cuatro meses y que había salido a fiestas con ella apenas dos meses atrás. Por su parte, Ivonne aseguró que ella era amiga de Sarahí y que a Debanhi la conoció apenas ese día.

Sarahí detalló que el 8 de abril Debanhi la contactó para preguntarle si quería salir a una fiesta, por lo que también invitó a Ivonne. Ambas llegaron a la casa de la familia Escobar cerca de las 11 de la noche y de ahí se fueron a la primera de las múltiples fiestas a las que asistieron esa noche. En la primera fiesta, dicen las jóvenes, estuvieron cerca de una hora y 40 minutos, y decidieron marcharse de ahí después de que Debanhi dijera que estaba aburrida.

"Ella estaba tomando y de repente dijo 'ya me aburrí de esta fiesta, ya nos vamos', y yo le dije 'ok, si quieres'", reveló Sarahí.

Tras esa primera fiesta, Debanhi propuso ir a otra y le pasó la ubicación del lugar a Ivonne, quien pidió un taxi por aplicación. Al llegar al lugar de esa segunda fiesta, en San Nicolás de los Garza, las jóvenes aseguran que el evento ya había terminado, por lo que Debanhi les propuso ir a otra fiesta, "a unas quintas". Tomaron la decisión de ir e incluso el chofer de la app de DiDi se ofreció a llevarlas, por lo que aceptaron, cambiaron la ubicación y se fueron. Tras arribar a ese tercer punto, las jóvenes de nueva cuenta se encontraron con que también ya había acabado. A estas alturas era cerca de la una de la mañana, por lo que decidieron ir a otra reunión, una cuarta fiesta, lugar donde finalmente las dejó el conductor -de nombre David- el mismo que las había trasladado desde San Nicolás de los Garza. Sarahí e Ivonne detallaron que, en el transcurso de la segunda y tercera escala, le pidieron su número al conductor de DiDi, esto para que las pudiera recoger de nueva cuenta más tarde. En esa cuarta fiesta, que dicen las jóvenes que también ya estaba concluyendo, Debanhi entró al baño y después decidieron irse, caminaron un poco y entraron a otra fiesta, la última de la noche, cerca de la 1:30 de la mañana. Durante esa última fiesta, Sarahí e Ivonne aseguran que Debanhi convivió con muchas "bolitas" de personas, mientras ellas se quedaron prácticamente solas en una mesa con otros jóvenes que conocieron previamente y otros que ya estaban en el lugar. Con respecto a lo que habían bebido, detallaron que compraron una botella de vodka, la cual tenía Debanhi, y aunque se la trataban de quitar, la volvía a agarrar. Cerca de las 4 de la mañana, las amigas de Debanhi aseguraron que otras personas se la querían llevar, argumentando que la dejarían en su casa, pero no lo permitieron. "Ella viene con nosotros, se va a ir con nosotros", eso fue lo que les dijo Sarahí para que dejaran a Debanhi, quien corrió al baño de hombres. "Se mete ahí, no quiere salir, se pone necia diciendo que la dejemos en paz, que no le importa, que sus papás eran abogados, que nos pagaba dinero si la dejábamos. Después de eso ella sola sale corriendo hacia la alberca y como que quiere tirarse. La detengo y le digo que tranquila y me empieza a manotear, a decir que la deje en paz. Me hago para atrás y ella vuelve correr, a rodear la alberca", recordó Sarahí. Un joven habría intentado calmar a Debanhi, pero no lo consiguió, por lo que la joven salió corriendo de la quinta. Afuera, en la calle, relatan las amigas, el mismo hombre trató de calmar de nuevo a Debanhi pero ésta lo mordió.

"Ella estaba muy mal ya. No sabíamos qué hacer, realmente estábamos desesperadas porque nunca se había puesto así. Yo nunca la había visto así de esa manera", mencionó Sarahí.

Ivonne aseguró que incluso otro joven trató de ayudarlas a calmar a Debanhi, pero ella también lo agredió, por lo que desistió de hacerlo. En estos momentos, aseguran, David, el conductor del taxi que las había llevado previamente esa noche, ya estaba ahí, pues se habían comunicado con él. Ivonne dijo que también trató de calmar a Debanhi. Según su versión, le dijo "que la dejara en paz, que la dejaran sola" y le ofreció dinero para que la dejaran. En la entrevista con N+ Monterrey, Sarahí e Ivonne aseguraron que la intención era irse las tres juntas con el conductor de DiDi, pero Debanhi se puso a manotear, a decir que no quería que se fueran con ella, que la dejaran en paz, por lo que ella corrió hacia el carro, se subió y azotó la puerta.

"Como ya estaba descontrolada, creímos conveniente que ella se fuera, porque no quería que estuviéramos ayudándola. Nos manoteó muchas veces, nos quitaba. Tal vez es lo mejor, [...] ella se quiso ir y se subió, que se vaya", mencionó Sarahi.

Antes de irse, Sarahí se acercó al chofer para decirle que seguirían el viaje para monitorearla. "Para esto eran las 4 de la mañana", mencionaron. Sarahí aseguró que a las 3:59 de la mañana comenzó a marcarle al papá de Debanhi, lo cual hizo en repetidas ocasiones, pero no recibió respuesta. No fue sino hasta las 8:35 de la mañana que Mario Escobar, papá de Debanhi, trató de comunicarse con ella. Sarahí e Ivonne le pidieron ayuda a uno de los jóvenes de la fiesta para poderse ir, quien las dejó en Apodaca. Sin embargo, en el camino, el conductor de DiDi con el que se fue Debanhi comenzó a comunicarse con Ivonne, asegurándole que Debanhi se había bajado del auto porque no quería que la llevara y que también le manoteó. La foto de Debanhi, en medio de la carretera que se hizo viral, recuerdan, fue enviada a las 4:26 de la mañana. David, el conductor, en audios que le mandó a Sarahí, aseguró que él dejó a Debanhi en la misma quinta donde la había recogido y después la joven caminó hacia la carretera, donde le tomó la foto. Mencionó que no quería meterse en problemas, por lo que no quiso obligarla a que se quedara en el auto o a subirla. Así que se fue del lugar, mismo al que regresó posteriormente aunque ya no la encontró. Además le pidió a sus amigas que fueran por ella, pues se encontraba muy mal e incluso pidió que le avisaran si sabían si ya estaba en su casa para no tener remordimiento. Por su parte, Sarahí se quedó a dormir en casa de Ivonne y, después de que David les dijo que no la había visto, ya no supieron nada más.