AMLO Arremete contra Pompeo: Crítica a Reforma Judicial, por Resolver Todo con Uso de la Fuerza

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió hoy 24 de junio de 2024 contra Mike Pompeo, secretario de Estado durante la administración de Donald Trump, y señaló que la crítica que realizó el exfuncionario estadounidense a la reforma al Poder Judicial, la cual se debate en México, es porque tiene formación de resolver todo con el uso de la fuerza.

El pasado 21 de junio, Pompeo publicó un artículo en The Wall Street Journal, donde criticó reformas propuestas por López Obrador, entre ellas una al Poder Judicial.

Pompeo aseguró que las iniciativas, en caso de ser aprobadas, "alterarán la relación bilateral con Estados Unidos, provocarán caos en la frontera y probablemente iniciarán una guerra comercial. El resultado será el estancamiento económico en México. Solo se beneficiarán los cárteles que introducen veneno en ambas naciones". En ocasiones anteriores, el mismo Pompeo ha sugerido atacar con drones a los cárteles mexicanos.

En particular sobre la Reforma al Poder Judicial, señaló que “cortaría los esfuerzos de Estados Unidos en México”, pues considera que su país “ha invertido miles de millones (de dólares) en construir un área judicial independiente y competente en México (…) La esperanza era aumentar tasas de enjuiciamiento, fortalecer el Estado de Derecho y obligar al crimen organizado a rendir cuentas ante la justicia".

El plan de AMLO para tener jueces elegidos rompería casi dos décadas de progreso de un plumazo.

AMLO critica 'intervencionismo de EUA'

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador señaló que algunos funcionarios de Estados Unidos “se quedaron anclados en la época de la doctrina Monroe de ‘América para los americanos’, entendiendo que América son ellos nada más" y acusó de la existencia de una corriente “muy intervencionista”,

Están muy mal acostumbrados a meter las narices en otras partes.

En torno a una supuesta guerra comercial, una crisis en la frontera y que los cárteles podrían tener más poder por la reforma al Poder Judicial, López Obrador aseguró que "no afectan nada, son puros inventos".

"Hay una actitud, una corriente muy intervencionista", señaló el Presidente, y tras dar un recuento histórico en el que incluyó que "invadían países, ponían, quitaban presidentes a su antojo", consideró que "poco a poco se va a ir desvaneciendo en la medida de que México no sea un país entreguista".

'Pompeo, con formación de resolver todo con el uso de la fuerza'

En torno a la artículo publicado por Mike Pompeo, López Obrador dijo que es resultado de "que antes, por ejemplo, los acuerdos que hicieron con Calderón, que se fueron los marinos de México a formarse al comando norte y casi casi estaban subordinados a las agencias de EUA y luego el acuerdo de Rápido y Furioso, que acordaron sin informar a los pueblos, y meten armas de contrabando, que supuestamente iban a parar a manos de la delincuencia y como llevaban sensores les iban a servir para detener a los delincuentes, nada más que apenas estaban llegando las armas y la delincuencia ya lo sabía porque el gobierno de Calderón estaba completamente infiltrado".

Si esto sigue no se va a poder llevar una relación respetuosa de colaboración, porque nosotros ayudamos mucho, Marina, Defensa, ayudan al combate al narcotráfico, no tenemos relaciones con la delincuencia organizada ni con la delincuencia de cuello blanco, y les ayudamos muchísimo porque tienen ellos mucho consumo, es de los países que más consume droga en el mundo y en vez de atender las causas quieren resolver el problema solo enfrentando los efectos con el uso de la fuerza, pero ¿por qué no se atiende el origen, las causas?

López Obrador destacó que su estrategia se basa en otorgar becas a los estudiantes, "estamos dando trabajo a los que no estudian, nosotros, en becas y en jóvenes construyendo el futuro, (llevamos) 200 mil millones (de pesos), y hay resultados, están enganchando a menos jóvenes, no se les está facilitando el reclutarlos. Los jóvenes tienen la posibilidad de salir adelante. Esto lo que hay que hacer en Estados Unidos y en todo el mundo: la paz es fruto de la justicia".

Tras lo anterior, arremetió contra quien fuera secretario de Estado durante la administración de Trump. "Por eso opina Pompeo, no es un asunto personal, Pompeo estudió en una escuela en donde la formación tienen que ver con buscar resolver todo con el uso de la fuerza y yo estudié en una escuela donde me enseñaron que los seres humanos no somos malos por naturaleza, nadie nace malo, son las circunstancias las que llevan a algunos a tomar el camino de la delincuencia".

Si cambian las circunstancias cambia la actitud, la vida de las personas, entonces, hay que cambiar las circunstancias.

