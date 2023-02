Norma Piña Está en Presidencia de SCJN por Mí: AMLO

Gracias a que ahora el presidente de la República no es el que designa a ministros o consejeros, Norma Piña está en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“La señora presidente de la Corte, para hablar en plata, está por mí (como presidenta del Poder Judicial)”, dijo entre risas durante su conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional.

Explicó que es “porque antes el presidente ponía y quitaba a su antojo al presidente de la Corte”.

Video: La Autonomía e Independencia de los Tres Poderes, el Análisis de René Delgado Incluso recordó que cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los magistrados del Tribunal Electoral lo buscaban para que “diera línea” en la designación del presidente de dicho órgano. Pero aseguró que les decía que no, que ellos eligieran; “hasta raro se sentía”, dijo.

No es la primera vez que López Obrador hace referencia a la ministra Norma Piña en sus conferencias matutinas; apenas el lunes pasado, expresó que se sentía orgulloso de que la presidenta de la Corte no se hubiera puesto de pie durante el acto conmemorativo de la Constitución de 1917, realizado el pasado fin de semana en Querétaro.

Dijo que eso significaba que ya no es el titular del Ejecutivo el que le da órdenes a ministros.

“Me dio mucho gusto, porque se notó que estaba cansada o no quiso pararse la ministra presidenta de la Suprema Corte. Me dio muchísimo gusto porque eso no se veía antes, los ministros de la Corte eran empleados del presidente”, mencionó.

Video: Molesta Ministra de la SCJN al Presidente AMLO “Cuándo se había visto que se quedara sentado el presidente de la Corte en un acto así, eso me llena de orgullo porque significa que estamos llevando a cabo cambios, es una transformación, ya no es el presidente el que le da órdenes a ministros”, agregó.

Incluso señaló que sería muy fácil nombrar al presidente de la Corte desde Palacio Nacional “como se hacía antes”, pues así sería fácil conseguir la aprobación de todas las iniciativas.

Con información de N+.

spb