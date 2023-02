AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 14 de Febrero de 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 14 de febrero de 2023, su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Como cada 15 días, se presentó la sección “Pulso de la Salud”, sobre temas sanitarios del país. A continuación, te contamos los detalles de lo más relevante:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una felicitación a los mexicanos por el Día de la Amistad; asimismo, dijo que es día de los telegrafistas, por lo que también les expresó una felicitación. López Obrador dijo que los actos de pederastia son “hechos deleznables” que no solo se llevan a cabo en una institución, como la iglesia, sino que lamentablemente se da de manera amplia, “y hay que evitarlo y castigar a los responsables”. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, advirtió los riesgos del llamado “reto clonazepam” que se ha difundido en redes sociales como TikTok: problemas graves de respiración, somnolencia profunda hasta el coma, puede generar adicción y al combinarse con alcohol u otras sustancias incrementa el riesgo de efectos más graves o la muerte. Se han atendido 45 casos en 18 estados. AMLO afirmó que su gobierno sigue atendiendo el caso de la activista Claudia Uruchurtu, quien desapareció en Oaxaca. Al ser ciudadana mexicana-británica, dijo que el dirigente del Partido Laborista le pidió que no dejara el caso en la impunidad. López Obrador dijo que los conservadores son muy rateros y autoritarios y eso se está viendo en el juicio al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “y se dan baños de pureza, racistas, clasistas, una vergüenza”. El presidente mostró una encuesta que señala que casi la mitad de los entrevistados no conocía sobre el juicio que es “lamentable y al mismo tiempo escandaloso, vergonzoso”. El mandatario nacional consideró que ayer fue un buen día porque solo se registraron 50 homicidios y porque en 14 estados no se registró ninguno. Señaló que incluso en Guanajuato, donde ocurren alrededor de 14 homicidios al día, ayer solo hubo cuatro.

Acusaciones sobre “Quédate en México”

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, afirmó que son falsas las declaraciones de la exembajadora Martha Bárcena, quien dijo que el canciller negoció el programa “Quédate en México” durante el gobierno de Donald Trump.

“La exembajadora se ha dedicado a calumniarme en todos lados donde ha podido, es un rencor obsesivo diría yo. Su gran objetivo no es la verdad, es ver cómo me hace daño todos los días. Lo que sostiene es falso”, afirmó.

Ebrard dijo que las decisiones tomadas nunca se le ocultaron al presidente ni al Senado y lo que se logró fue no tener aranceles ni el tratado conocido como “El tercer país seguro”, pues afirmó que querían imponerlo.

AMLO defiende a Marcelo Ebrard ante señalamientos

Ante los señalamientos de la exembajadora Martha Bárcena sobre el canciller, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hay ningún fundamento y que no es más que una conjetura. “No hay nada que esconder, por eso no han podido los adversarios, y vaya que nos atacan. No tenemos nada de qué avergonzarnos”.



“Está diciendo cosas que no son ciertas, pues no es más que ejercer el derecho de réplica, pero con ella y con quien sea”, dijo AMLO.

Ante la pregunta de si la exembajadora pertenecería al grupo de conservadores, señaló:

Yo creo que está en ese bloque, con nosotros no, cada quien es libre, cada quién es responsable de sus actos y la historia nos juzgará, quien quiera tomar un camino que lo siga, quien quiera tomar otro camino, es libre, es maravilloso eso, es muchísimo mejor que la simulación, que la hipocresía.

Apoyo a Siria tras terremoto

El canciller Marcelo Ebrard informó que este 14 de febrero se concretará la transferencia de los 6 millones de dólares para el gobierno de Siria, uno de los afectados por el terremoto que azotó la frontera con Turquía.

Por otra parte, informó que el gobierno turco les notificó que los equipos de rescate de las diversas naciones comenzarán a retirarse del país, pues comenzarán las labores de demolición a gran escala, por lo cual mañana se informará cuándo retornará el equipo mexicano.

Víveres para Turquía

El secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, informó que hoy a las 19:15 horas partirá del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con víveres para las personas afectadas por el terremoto en Turquía. En total se reunieron 95 toneladas de insumos y 21.1 toneladas de sardina.

Se espera que la aeronave llegue mañana a territorio turco a las 14:20 horas. Por otra parte, Sandoval presentó los avances de las acciones realizadas por el equipo mexicano. Suman cuatro personas rescatadas, 33 cuerpos recuperados, 96 consultas médicas y 55 metros cúbicos de escombro removido.

Sexta ola de covid, la menos letal

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que la sexta ola de covid fue sustancialmente menor que las olas precedentes. “Fue una ola de mucha menor intensidad por el efecto protector de las vacunas, fundamentalmente”.

Indicó que suman seis semanas con una tendencia de reducción de los casos. Expresó que las variantes más recientes del Sars-Cov-2 son menos agresivas y letales. Lo anterior y la cobertura vacunal “nos permite pensar en que posibles olas que se vayan a presentar a posterioridad serán así, unas olas de menor importancia en términos de que puedan hacer daño a la población”.

Video: Conferencia Mañanera de AMLO Completa de Hoy, 14 de Febrero de 2023

