AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 20 de Diciembre de 2022

Los mexicanos varados en Perú, el asilo a familiares de Pedro Castillo, la Cumbre de Líderes de América del Norte y el operativo de seguridad para paisanos fueron algunos de los temas abordados por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en su conferencia mañanera de hoy, 20 de diciembre de 2022.

Además, como cada 15 días, el gabinete de seguridad presentó un informe sobre detenciones, aseguramiento de drogas, armas y tomas clandestinas, desmantelamiento de laboratorios, entre otras acciones. A continuación, te presentamos un resumen de lo más destacado:

La mañanera en breves

El canciller Marcelo Ebrard informó que el 9 de enero de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá una reunión bilateral con el mandatario de Estados Unidos de América (EUA), Joe Biden; el 10 de enero se llevará a cabo la X Cumbre de Líderes de América del Norte (CLAN) y el 11 de enero una reunión bilateral con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Ebrard refirió que en la reunión bilateral con el presidente de EUA, se abordarán temas como migración, movilidad laboral, comercio, seguridad, educación, combate al cambio climático. También se presentará el Plan Sonora, referente a medidas para impulsar las energías limpias. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que del 6 al 19 de diciembre se recuperaron 96,450 litros de combustible, se detectaron 100 tomas clandestinas y tres personas fueron aprehendidas. La Secretaría de Marina (Semar) reportó el aseguramiento de una embarcación semisumergible, donde se decomisaron 1,018 kilos de cocaína y 2,700 litros de combustible.

Cumbre de Líderes de América del Norte

El secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que la CLAN, que se realizará en Palacio Nacional entre López Obrador, Joe Biden y Justin Trudeau, se realizará en torno a seis pilares centrales: diversidad, equidad e inclusión; cambio climático y medio ambiente; competitividad; migración y desarrollo; salud, y seguridad.

El canciller explicó que México buscará fomentar mayor colaboración para hacer frente a dos de los grandes problemas de la región: pobreza extrema y desigualdad. Se propondrá la integración de una Alianza para la Prosperidad de los Pueblos de las Américas.

Mexicanos en Perú

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hasta el momento no ha sido necesario el uso de un avión de la fuerza aérea para trasladar a los mexicanos que quedaron varados en Perú, ya que el embajador Pablo Monroy ha apoyado en las labores para el uso de aerolíneas comerciales.

Sobre este tema, el canciller Marcelo Ebrard señaló que se realizó un registro de 540 mexicanos en dicha nación desde que comenzó el conflicto político, y dio a conocer que el 80% de las personas ya han regresado a México o están por regresar en estos días. Añadió que se ha brindado apoyo en traslados o con recursos económicos porque se prolongó la estancia de varios turistas en el país.

Por otro lado, el secretario de Relaciones Exteriores confirmó que ya se concedió asilo a los familiares del expresidente Pedro Castillo, pues se encuentran en la Embajada de México. Lo que están analizando es, si así lo desean, que puedan venir a territorio mexicano.

Caso Ciro Gómez Leyva

López Obrador aseguró que se presentarían denuncias en caso de que se tuvieran pruebas de que el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva fue para afectar a su gobierno. “No lo descarto”, señaló.

El mandatario nacional señaló que no quiere que haya carpetazo, por lo cual se realiza una investigación a fondo. “Vamos a meternos a fondo porque no es un asunto menor, quisieron asesinarlo o intentaron hacerlo, y si no fue así, el propósito era generar un conflicto mayor, desestabilizar al país, que es también un crimen”.

¿Cómo va la seguridad en el país?

El gabinete de seguridad reportó las acciones realizadas a través de las estrategias implementadas en el país: de seguridad pública, para el fortalecimiento de las aduanas, de vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional, plan de migración en las fronteras, combate al mercado ilícito de combustible, atención a desastres, seguridad a instalaciones estratégicas y erradicación de plantíos ilícitos.

El general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, informó la detención de 379 personas del 6 al 19 de diciembre, así como el aseguramiento de marihuana, metanfetaminas, cocaína y fentanilo; decomiso de 287 armas de fuego y 11 granadas, además del desmantelamiento de 45 laboratorios.

Por su parte, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Berdeja, expuso que en noviembre la incidencia delictiva del fuero federal bajó 30.1%. También dijo que el homicidio doloso disminuyó 23.5% ese mes. Las entidades que concentran más homicidios dolosos son Guanajuato, Baja California, Estado de México, Michoacán, Jalisco y Chihuahua.

Operativos de seguridad invierno 2022

El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, informó que fueron desplegados 6,814 elementos como parte del Plan Nacional de Seguridad “Invierno 2022-2023”, que contempla el operativo “Héroes paisanos”, el operativo de seguridad en la Autopista del Sol, el refuerzo en centros turísticos y mayor presencia en las principales rutas turísticas.

Sobre el operativo “Héroes paisanos”, que entró en funcionamiento el pasado 29 de noviembre, el funcionario precisó que los elementos proporcionan acompañamiento y seguridad a los connacionales que regresan a México, a través de los principales cruces fronterizos. Hasta el momento se ha brindado apoyo a 2,120 personas.

Con información de N+.

