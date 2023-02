El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas se deslindara del proyecto Mexicolectivo, agrupación a la que previamente había calificado como un "ala moderada" del "bloque conservador".

Ayer, el mandatario nacional consideró a Cárdenas un adversario político si tomaba la postura de ese grupo, presentado por activistas, exfuncionarios, empresarios, políticos, deportistas y académicos, como el exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro, y el excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Labastida.

Por la tarde, el ingeniero emitió un comunicado en el que informó que se deslindó de Mexicolectivo por “consideraciones de carácter político” y que anunció esa determinación a quienes lo invitaron.

Sobre este tema, durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 01 de febrero de 2023, López Obrador dijo que le dio mucho gusto la aclaración del fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Video: AMLO Celebra Deslinde de Cárdenas de ‘Mexicolectivo’

“Me dio mucho gusto la carta del ingeniero (…) Yo no lo incorporaba en el grupo de moderados, que en realidad son conservadores, porque ayer hablé de lo que decía Melchor Ocampo, que los moderados no son más que conservadores más despiertos, más audaces, más simuladores. Pero me da mucho gusto que lo haya aclarado”, subrayó López Obrador.