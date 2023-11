'No es Cierto que Haya 126 Mil Desaparecidos', Dice AMLO que Demostrará Irregularidades en Censo

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo hoy 13 de noviembre de 2023 que no hay 126 mil desaparecidos en México, y aseguró que la administración que encabeza lleva a cabo acciones para demostrar que el censo realizado "no estaba bien manejado".

En su conferencia de prensa de este lunes desde Sonora, el mandatario federal informó que en aproximadamente un mes estará listo el censo de personas desaparecidas en México.

Vamos a informar para que se conozca la realidad porque estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar que el censo no estaba bien manejado (...) Había una intención de afectar al gobierno que represento, así de claro.

Además, el titular del Ejecutivo federal dijo que Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda, "y otros que estaban manejando esto forman parte de una organización supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha, cómo llegaron al gobierno de nosotros, quién sabe".

Asimismo, aseguró que "todo lo vamos a aclarar" y recalcó que no solo se alteraron los padrones de desaparecidos; "para que tengan una idea, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto y lo vamos a probar porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado".

De manera muy irresponsable, de mala fe, salían a decir de que habían 120 mil desaparecidos.

El Presidente de México insistió en que se lleva a cabo una investigación "porque vamos a informar sobre la realidad, lo mismo en el caso de Ayotzinapa, porque igual, imagínense que esta organización de derechos humanos apoya el que se había fabricado la llamada verdad histórica y que a los jóvenes se les había quemado en un basurero y se acepta de que eso era falso, evidentemente falso, y desde entonces se hace responsable el procurador Murillo Karam".

Andrés Manuel López Obrador señaló que su equipo “no somos simuladores y siempre actuamos con apego a la verdad, y vamos a informar de todo”.

He estado escuchando, hasta presentó la señora Karla un libro sobre el tema y ya le vamos a demostrar que cuando menos actuó de manera irresponsable, de mala fe.

