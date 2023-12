AMLO Detalla Estrategia que Planteó a Biden para Atender Fenómeno Migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 22 de diciembre en torno a la llamada telefónica que tuvo con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y señaló que uno de los temas principales fue el fenómeno migratorio que se vive en la región.

La mañana del 21 de diciembre López Obrador informó que tendría una conversación telefónica con Biden, y dijo desconocer el tema, pues aseguró que fue el estadounidense quien pidió la comunicación.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina de este viernes, desde Oaxaca, Andrés Manuel López Obrador dijo que "platicamos sobre varios temas, lo relacionado con la economía, llegamos a la conclusión que nos necesitamos, nos complementamos, somos pueblos vecinos, pueblos hermanos, tenemos que mantener nuestra relación comercial que, como ya dije, es la más importante del mundo, principal socio de Estados Unidos en el terreno comercial es México, esto se logró en los últimos tiempos".

Tras detallar los temas de la conversación con Biden, López Obrador fue cuestionado acerca de si se tocó el tema migratorio durante la llamada, y reconoció que "se nos presenta una situación extraordinaria porque aumentó el número de migrantes que pasan por nuestro país con el propósito de llegar a Estados Unidos, sobre todo, venezolanos. También haitianos, cubanos, ecuatorianos, creció el número, y en Piedras Negras, Coahuila, hay muchos migrantes queriendo pasar".

El Presidente reconoció que el flujo migratorio "ha limitado el que funcionen normalmente los puentes (fronterizos), los pasos por esa aduana (en Coahuila)", por lo que señaló que se están "buscando acuerdos no solo con el Gobierno de Estados Unidos, México ayuda para llegar a acuerdos con el Gobierno de Venezuela, queremos que se atiendan las diferencias con Cuba, nos gustaría mucho, ya se lo planteamos al presidente Biden, que se abra un diálogo bilateral Cuba-EUA".

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que tras la llamada con Joe Biden se acordó una reunión en Palacio Nacional con

Tras aplaudir el retorno a la estabilización política en Guatemala, López Obrador informó que la próxima semana se reunirá con secretarios de alto nivel de Estados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador señaló que el acuerdo que logró con Joe Biden para atender el fenómeno migratorio "es que sigamos trabajando juntos", y aseguró que México ya cuenta con una propuesta "para reforzar nuestros planes de lo que venimos haciendo; básicamente es contención, pero no solo eso".

"Primero, a ver si logramos llevar a cabo el Plan de Desarrollo para los Pueblos de América Latina y el Caribe, que no ha habido la respuesta, porque eso es ir a atender las causas", dijo el mandatario mexicano.

Siempre lo hemos dicho, el fenómeno migratorio tiene que ver con la necesidad de la gente de buscarse la vida donde hay trabajo. No es por gusto, es por necesidad, eso es lo que vamos a tratar, no es solo la contención.

Además, describió que la otra parte del plan es "seguir ayudando a resolver problemas de índole político, como lo de Cuba, lo de Venezuela, esto de Guatemala (crisis política tras elecciones), porque todo eso de una u otra manera alienta la migración".

López Obrador dijo que la propuesta salió de su iniciativa y aseguró que "ya nosotros estamos atendiendo el problema, ayer que estuve por allá, porque fui a Torreón, a la Laguna, tuve reunión con el gobernador de Coahuila (Manolo Jiménez); me informó también el general encargado de la región, se está atendiendo el tema".

Por otra parte, destacó que está en marcha la solicitud de ingreso a Estados Unidos mediante la aplicación CBP One; sin embargo, consideró que es una medida que no tiene tanta difusión, pues afecta la dinámica de polleros y coyotes.

No hace falta llegar allá (frontera norte de México), hay un sistema de solicitud de ingreso a Estados Unidos (CBP One) que, dicho sea de paso, no existía antes y hay también traficantes de personas que no les conviene que se sepa que se pueden hacer los trámites (migratorios) desde sus lugares de origen.