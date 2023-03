No habrá impunidad por muerte de migrantes en Chihuahua: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró hoy, 29 de marzo de 2023, que no habrá impunidad por la muerte de los 38 migrantes en una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, Chihuahua.

“Estoy solicitando a la FGR (Fiscalía General de la República) que como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia”, dijo en su conferencia mañanera.

Video: No Ocultaremos Hechos Ni Seremos Injustos por Tragedia: AMLO López Obrador expresó sus condolencias a los familiares, a los habitantes de los países de donde son originarios los migrantes que perdieron la vida en el incendio.

Mi más profundo pésame a familiares, a nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, salvadoreños, ecuatorianos, colombianos y a los gobiernos de estos países.

El presidente informó que se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió. Dijo que hay versiones y se tiene ya información preliminar, pero se busca tener todos los elementos para informar, si es posible hoy mismo, sobre lo que sucedió en la versión del gobierno que representa.

Dijo que se estará informando y de ninguna manera se van a ocultar los hechos. Aseguró que su gobierno no actuará de manera injusta sobre algo que es tan doloroso y triste.

El presidente anunció que hoy por la tarde la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, brindará un informe en una conferencia de prensa y también dijo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) está haciendo su trabajo de manera independiente y autónoma.

“No hay ningún propósito de ocultar los hechos, ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos ni se permite la impunidad”, insistió.

Mencionó que se entregará toda la información a los medios de comunicación y dijo que lo más triste es transmitir el pesar y cuidar que los heridos graves sean atendidos para salvar vidas.

Tenemos que conocer realmente lo que sucedió, hay versiones y existe para eso la Fiscalía que es autónoma y va a llevar a cabo la investigación.

El mandatario refirió que la gente se ve en la necesidad de migrar para buscarse la vida y buscar oportunidades. Envió un mensaje a los familiares de los migrantes que perdieron la vida en Chihuahua y les aseguró que su gobierno va a actuar de manera responsable y se va a castigar si existe alguna actitud de dolo, de ineficiencia o algo que se haya hecho de manera indebida

“No vamos a ocultar nada y no va a haber impunidad”, sentenció y aseguró que su gobierno no es igual a los que fabricaban delitos, ocultaban las cosas, torturaban para que se culpara a gente inocente. Aseguró que ya no es tiempo de los gobiernos autoritarios que se padecieron en México.

Al ser cuestionado si había una empresa privada a cargo de la seguridad del inmueble en donde se originó el incendio, López Obrador dijo que había funcionarios de migración pero también había un contrato con una empresa privada de seguridad.

Señaló que le está pidiendo al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, que atienda el asunto de manera directa pues es algo muy importante que tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ser aclarado y castigarse a los responsables si de la investigación se desprende que hubo dolo o negligencia.

Las declaraciones del presidente se producen mientras crece el escrutinio sobre México por el incendio la noche del lunes en la estación del INM, cerca de la frontera con Estados Unidos, donde había casi 70 migrantes de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador.



Videos de seguridad filtrados muestran a agentes impasibles mientras migrantes detenidos pedían que abrieran la puerta y connacionales de las víctimas han denunciado que la tragedia "se pudo evitar".

La presencia de migrantes en la zona se ha intensificado este año desde que Estados Unidos anunció nuevas medidas, que incluyen la deportación inmediata de migrantes de Haití, Venezuela, Nicaragua y Cuba que lleguen por tierra bajo el "Título 42".

El Gobierno mexicano también ha afrontado críticas de organizaciones de derechos humanos por aceptar las políticas estadounidenses y desplegar a más de 20 mil agentes de las Fuerzas Armadas en las fronteras para tareas migratorias.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para migrantes en México, pues cerca de 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

Con información de N+ y EFE

AAE