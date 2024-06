AMLO Habla de Pasta de Conchos y Anuncia Reunión con Deudos de Mineros Junto a Sheinbaum

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) habló hoy 13 de junio de 2024 en torno al hallazgo de restos humanos en la mina de Pasta de Conchos, y anunció que en conjunto con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunirá el fin de semana con familiares de los mineros muertos en Coahuila.

El 12 de junio de 2024 se informó del hallazgo de restos humanos y otros objetos en una de las galerías de la mina de Pasta de Conchos, ubicada a 146 metros de profundidad.

Sin embargo, este jueves López Obrador reconoció que el hallazgo se dio el sábado 8 de junio, pero "no habíamos querido decir nada porque se está trabajando con la Fiscalía y un equipo de médicos sacando pruebas para la identificación de los mineros".

Todavía no podemos decir nada porque esto es apenas el inicio, no sabemos cómo está la mina más al fondo, si se tienen los análisis de dónde pueden estar los cuerpos, pero estamos empezando, ojalá tengamos suerte.

Andrés Manuel López Obrador expone memorial por mineros muertos en Pasta de Conchos. Foto: Presidencia de la República

Falta de consenso motivó a búsqueda de cuerpos

El presidente López Obrador recordó que durante sus campañas en 2006 y 2012 se comprometió al rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos y señaló que tras ser electo presidente se reunió con familiares de los mineros para llegar a un consenso y acordar las acciones a realizar.

Los familiares, como es normal y entendible, siguieron demandando el rescate de sus esposos, de sus hijos, y se mantuvo un movimiento de mujeres y familiares.

El mandatario federal expuso durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional que se hicieron dos planteamientos a deudos de los mineros: por una parte, compensar, expropiar el terreno para construir un memorial y que quedara como un panteón; y la otra opción era hablar con expertos internacionales para que dieran su punto de vista y se invirtiera en hacer las rampas y todo el proceso para llegar abajo.

Sin embargo, López Obrador reconoció que tras volver a reunirse no se logró un consenso, por lo cual se activó el plan de rescate. "De los 65 había como 50 de acuerdo, pero no hubo consenso, entonces, les dije: 'vámonos, no perdamos tiempo'".

Se acordó sí el memorial, sí mejoramiento de viviendas, sí el mejoramiento urbano, pero (dijeron) 'queremos el cuerpo'; se dividieron, incluso, la mayoría quería que no se rescatara y no por dejar ahí a sus familiares sino porque decían 'los voy a sacar de aquí para enterrarlos en otra parte y voy a poner en riesgo a mucha gente que va a trabajar en el rescate, mejor su memorial', pero otras esposas dijeron 'no, queremos el rescate'.

López Obrador dijo que "se hablaba de que había muchos gases y era muy riesgoso llegar a donde estaban los cuerpos", y pese a ello se procedió a buscar los cuerpos.

Noticia relacionada: ¿Qué Sigue Tras el Hallazgo de Restos Óseos en Pasta de Conchos?

Sheinbaum seguiría con búsqueda

Andrés Manuel López Obrador aseguró que confía en que, si antes de que termine su administración no se logra el rescate de todos los cuerpos de mineros atrapados, tanto en Pasta de Conchos como en El Pinabete, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum seguirá con el plan de acción.

Si no alcanzamos a rescatar todos los cuerpos lo van a hacer los del nuevo Gobierno. Claudia, que es tan sensible (seguirá con el plan), es de las cosas que estoy tan contento, porque imagínense si queda esto pendiente con alguien que no le importa, por eso fue algo histórico (su triunfo).

Además, el Presidente anunció que durante su gira de este fin de semana, junto con Sheinbaum Pardo, irá a Coahuila para reunirse con deudos de mineros que quedaron atrapados.

Yo tenía pensado ir, es que yo fui hace tres meses (a Coahuila) y les dije que en abril. (Luego) aquí las recibí y en mayo quedamos que este viernes iba a estar allá con ellos y coincidió que vamos juntos a una gira con la (virtual) presidenta (Claudia Sheinbaum) y ella también va a estar ahí.

López Obrador habló del caso en El Pinabete, donde 10 mineros quedaron atrapados, y recordó que "ya se rescataron 4 (cuerpos) y se sigue trabajando. Ahora el fin de semana vamos a ir también a esa mina a informarle a los familiares".

Video: Familiares Muestran Satisfacción por Hallazgo de Restos Óseos de Mineros de Pasta de Conchos

Ante accidentes se rescatarán cuerpos

Durante su conferencia de este jueves en Palacio Nacional, López Obrador señaló que el plan de acción en Pasta de Conchos sienta un precedente ante accidentes que impliquen personas atrapadas para activar mecanismos que lleven al rescate de los cuerpos.

Es muy importante lo que se está haciendo porque queda establecido que si hay un derrumbe no es que se diga 'ahí quedaron’. Va a quedar constancia de que en casos así no se puede dejar a ningún minero sepultado y hay que buscar la forma de rescatar los cuerpos y entregarlos a los familiares, que es lo que estamos buscando por encima de todo en el caso de Ayotzinapa, donde estamos trabajando día y noche, como en Pasta de Conchos y El Pinabete.

Historias recomendadas: