AMLO Niega Error por Difundir Teléfono de Periodista del NYT y Dice que lo Volvería a Hacer

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) negó hoy 23 de febrero de 2024 que haya sido un error difundir el número de teléfono personal de Natalie Kitroeff, periodista de The New York Times (NYT), y señaló que si ocurriera una situación similar lo volvería a hacer.

El 22 de febrero de 2024 López Obrador informó que The New York Times está por presentar un reportaje en torno a posibles vínculos de él y su familia con integrantes del crimen organizado, lo cual confirmó mediante la exposición de un cuestionario firmado por Natalie Kitroeff, en el cual se incluyó y expuso el número telefónico personal de la periodista.

Al respecto, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) anunció una investigación por la difusión del teléfono de Natalie Kitroeff para establecer si existen violaciones a la Ley General de Protección de Datos Personales.

Durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional, López Obrador dijo que "no (fue un error difundir el número telefónico de Kitroeff) porque esto es un espacio público y nosotros estamos aquí aplicando un principio de la transparencia".

No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ustedes son los más tenaces informadores, o mejor dicho desinformadores, los más tenaces manipuladores.

El Presidente desestimó que la difusión del número telefónico signifique un riesgo para Kitroeff y acusó que quienes "dicen de que hay un gran riesgo para periodistas es una asociación integrada por grupos de intereses creados por gobiernos hegemónicos".

Aunque reconoció que "lamentablemente hay compañeros y compañeras que han perdido la vida", enfatizó en que durante su administración "no hay impunidad. El Estado no es violador de derechos humanos, como ocurría antes".

Al ser cuestionado en torno a la posible violación de la Ley General de Protección de Datos Personales, Andrés Manuel López Obrador aseguró que "por encima de esa ley está la autoridad moral y política; yo represento a un país, a un pueblo que merece respeto".

Nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan; ahora no, nos tienen que respetar porque somos autoridad legal, debidamente constituida.