AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 14 de Abril de 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 14 de abril de 2023, su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

A continuación, te contamos los detalles con lo más relevante:

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el cierre de Financiera Rural, pues dijo que se busca evitar la corrupción. Sin embargo, garantizó la continuidad de apoyos para los productores. El mandatario nacional dijo que el gobierno “ya no necesita una agencia de noticias”, luego de que Ricardo Monreal declarara que en breve se enviará una iniciativa para que Notimex sea liquidada. Al hablar sobre la falta de nombramientos de comisionados en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el presidente dijo que “los nombren o no los nombren, no sirven para nada”. López Obrador afirmó que San Luis Potosí no se quedará sin agua y dio a conocer que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ya está atendiendo los problemas que existen en la presa El Realito. “Hay petróleo para varios años adelante”, aseguró el mandatario nacional al destacar la inversión que se ha hecho para la exploración de crudo en el sur-sureste del país. López Obrador dijo que su gobierno ha trabajado para rescatar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), por lo que nuevamente defendió la compra de 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola, así como la rehabilitación de las refinerías, la compra de la planta Deer Park y la creación de la refinería de Dos Bocas.

Cierre de Financiera Rural

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que se tomó la decisión de cerrar la Financiera Rural de Desarrollo porque se quiere impedir la corrupción. “La Financiera Rural ya estaba dañada desde que llegamos porque les daban créditos a organizaciones vinculadas a partidos y queremos cerrar la puerta a todas esas tentaciones”.

Sin embargo, afirmó que continuarán los apoyos para los productores con el establecimiento de precios de garantía de los productos, la entrega de fertilizantes gratuita y la entrega de apoyos directos en efectivo. Además, de los créditos se encargará la Financiera para el Bienestar, expuso.

Notimex

Al ser cuestionado sobre la posible extinción de Notimex, el mandatario nacional enfatizó que el gobierno “ya no necesita una agencia de noticias” y dio a conocer que se está llegando a un acuerdo y dijo que se protegerá a los trabajadores. Para informar —dijo— “tenemos la mañanera”.

“Se está llegando a un acuerdo porque la verdad nosotros ya no necesitamos una agencia de noticias en el gobierno, eso era de la época de los boletines y de la prensa oficial y oficiosa, ya no hay eso, además también desde que entramos hay un conflicto laboral, pero no es algo que nos haga falta como gobierno”, expuso.

Por otra parte, calificó a Sanjuana Martínez, directora de Notimex, como una periodista buena, inteligente y trabajadora, por lo que no descartó invitarla a trabajar a su gobierno.

“El petróleo es un gran negocio”

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la inversión que ha hecho su gobierno para la exploración de yacimientos y la extracción de petróleo, gracias a lo cual —señaló— existe la posibilidad de llegar a la producción de 2 millones de barriles de petróleo diarios.

“El petróleo siempre es negocio porque es una actividad extractiva, no se le paga renta a la naturaleza, extraer un barril de petróleo por muy caro son 18-20 dólares y hoy la mezcla mexicana se está vendiendo a 73 dólares. ¿Qué actividad económica deja una utilidad así? 50 dólares de utilidad por barril”, expresó.

El mandatario nacional destacó las acciones para el rescate de la industria petroquímica, pues acusó que sus antecesores sólo invertían en la zona norte del país por “corrupción”.

Rehabilitación de las aduanas del país

López Obrador destacó el plan de mejoramiento de todas las aduanas del país e hizo énfasis en la construcción de las nuevas instalaciones de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Asimismo, indicó que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la que manejará todas las aduanas de la frontera.

Destacó que en total se invertirán 6 mil 331 millones de pesos en las obras en Nuevo Laredo, las cuales incluyen las oficinas de la ANAM, un regimiento de caballería motorizado, edificio corporativo de la agencia, secciones aduaneras, etc.

Abasto de agua en San Luis Potosí

Germán Martínez, titular de la Conagua, informó que la presa El Realito, en San Luis Potosí, tiene filtraciones de agua debido a deficiencias en el proceso constructivo en 2010, pero garantizó que no se trata de fracturas, deformaciones o grietas estructurales que afecten su estabilidad.

“La presa no está en condiciones de falla ni de inestabilidad, está en condiciones aceptables, vamos a trabajar en la reparación de las filtraciones”, refirió. Asimismo, garantizó que la población del área metropolitana seguirá teniendo agua. Cuando el acueducto El Realito falle —añadió— se realizará un convenio con el gobierno estatal para el suministro a través de carros-tanque.