AMLO: Qué Dijo en la Mañanera Hoy 20 de Abril de 2023

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ofreció hoy, 20 de abril de 2023, su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

La mañanera en breves

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no hay ninguna región del país donde impere o domine en absoluto la delincuencia; aseguró que en todos lados hay presencia de la Guardia Nacional o del Ejército “y vamos a continuar así”. El mandatario nacional destacó que los elementos de la Guardia Nacional (GN) no son intimidados fácilmente en las regiones del país donde se encuentran y que no se les puede aplicar la máxima de “plata o plomo”, por lo cual reiteró la importancia de proteger la corporación. López Obrador dijo que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no entendieron la importancia de la GN al declarar inconstitucional su transferencia a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y acusó que resolvieron el caso "politiqueramente". El titular del Ejecutivo federal informó que existe la posibilidad de que se venda el avión presidencial y que el recurso que se obtenga será para la construcción de dos hospitales. El presidente informó que mañana se realizará la reunión de seguridad y la conferencia mañanera en Veracruz, a donde acudirá para conmemorar un aniversario más de la defensa del puerto en la invasión de 1914.

Ministros de la SCJN y Guardia Nacional

Al hablar sobre la resolución de la SCJN sobre la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que a los ministros los “obnubila su conservadurismo y la politiquería” y dijo que no les importa la seguridad del pueblo y la protección a la gente.

“Usan de pretexto, de excusa, tecnicismos y argumentos legaloides, pero además sofismas y falsedades, porque están resolviendo no de conformidad con la ley, sino politiqueramente”, comentó.

Medalla Belisario Domínguez a Elena Poniatowska

El mandatario nacional reiteró su beneplácito por la entrega de la Medalla Belisario Domínguez a la escritora Elena Poniatowska, a quien calificó como una intelectual que siempre ha pensado en los otros y en los desposeídos, “es una santa laica”, expresó.

Además, nuevamente señaló que no acudió a la entrega de la presea para evitar la confrontación; “imagínense exponerme a una humillación, a un escándalo, a una agresión verbal, lo que harían los medios de manipulación… Tengo que cuidar la investidura presidencial porque ellos no tienen argumentos más que el escándalo (…) hay que actuar con prudencia, no tomar riesgos”.

Avión presidencial

López Obrador dio a conocer que existe la posibilidad de que el avión presidencial se venda, aunque evitó dar más detalles del tema. “Hay un acuerdo, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó, vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad”.

El titular del Ejecutivo comentó que al obtenerse el recurso se destinará para la construcción de dos hospitales de IMSS-Bienestar, uno en Tlapa, en la montaña de Guerrero, y otro en Tuxtepec, Oaxaca.

“Errores en propuestas y nombramientos”

Luego de que la senadora Lily Téllez increpó a Jesús Ramírez, vocero del Gobierno de la República, durante la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, el presidente López Obrador admitió que ha cometido errores por recomendaciones o propuestas de gente que lo traicionó.

“Yo soy responsable en buena medida porque yo la propuse”, dijo sobre Téllez y también mencionó a personas como Germán Martínez —quien renunció como director del IMSS— y los ministros Margarita Ríos y Juan Luis González Alcántara. “Hay que tener paciencia y prudencia, no alarmarse, ¡imagínense cuántas traiciones en los procesos de transformación!”.

Video: Conferencia Mañanera de AMLO Completa de Hoy, 20 de Abril de 2023 Con información de N+.

spb