Vamos a Tener un Sistema de Salud Mejor que Dinamarca: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó el Hospital IMSS-Bienestar en Fresnillo, Zacatecas, y aseguró que cumplirá su compromiso de que exista abasto de medicamentos y una atención en materia de salud en el país de primer nivel.

Cuando planteé que México va a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, se ríen, pues va a tener no un sistema de salud como el de Dinamarca, mejor que el de Dinamarca ese es el compromiso, ya tenemos comprados los medicamentos para este y para el año próximo, todas las claves que se necesitan, no vamos a tener problema de abasto de medicamentos

En este acto al que acudieron familiares de desaparecidos entre otros pobladores, el presidente reconoció que no ha sido fácil avanzar en la pacificación de la entidad.

Video: Espera AMLO Lograr Gratuidad en Salud A Mediados de 2023 “No hemos dejado de apoyar con elementos de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional y vamos a seguir ayudando para enfrentar el flagelo de la violencia, es realmente un problema que preocupa mucho y que daña y estamos conscientes de eso (...) entiendo muy bien la preocupación y la desesperación que tienen familiares por sus desaparecidos, por sus víctimas comprendemos muy bien eso y por eso necesitamos seguir adelante sin detenernos hasta garantizar la paz y la tranquilidad en Zacatecas y en todo el país”, agregó Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Resaltó que la situación de inseguridad fue heredada y que ahora se enfrenta por un gobierno que pinta su raya con la delincuencia.

“Ahora no hay corrupción, no hay impunidad, y está bien pintada la raya, una cosa son los delincuentes y otra cosa es la autoridad, ya no hay el contubernio que había antes, por eso tengo mucha confianza y tengo fe de qué vamos a resolver el problema, que vamos a seguir avanzando para que no haya homicidios, no haya desaparecidos y vivamos en paz en nuestro país, ese es nuestro compromiso”, explicó el presidente.



Con información de Carmen Jaimes

