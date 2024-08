AMLO y Claudia Sheinbaum Inauguran Acueducto Armería-Manzanillo

En el Puerto de Manzanillo, el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron el Acueducto Armería-Manzanillo.

Es éste, el puerto de mayor tránsito en el país, en el que se registraban irregularidades, por lo que se decidió que tomara las riendas la Secretaría de Marina, señaló el Presidente.

La modernización del acueducto es una obra de beneficio social parte del mejoramiento del puerto, y significa 400 litros de agua potable por segundo en Manzanillo.

Es ese el signo del que llamó el mejor presidente de México, y que se mantendrá en el nuevo gobierno, el de obras y programa sociales para los que más lo requieren, recalcó la presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Se cierra un ciclo con quien yo digo que es el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no hay nadie en la historia, lo dije ayer, que salga de la presidencia con el amor y la popularidad que tiene el Presidente, nuestros adversarios quieren que tomemos distancia, que digamos que hay diferencias; yo digo, y siempre voy a decir ha sido, es y será un honor estar con Obrador con orgullo, por eso va a haber continuidad porque no se nos olvida y nunca se nos va olvidar de dónde venimos, de nuestro movimiento, nuestros principios y nuestras causas

Ante un ambiente emotivo en el que se habló del fin de este gobierno, el reconocimiento al Presidente, y la presencia de su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, el Presidente reaccionó así, tras lo cual fue a darle un beso a su esposa.

Estoy de presumido porque estoy muy contento con la presidenta electa, próxima presidenta constitucional, además me acompaña mi compañera. Como dicen mis paisanos chiapanecos: ‘me siento galán’. Pero les hablaba de otro récord, me gustaría que, no como reto, sino como desafío, alguien me dijera que conoce los cerca de dos mil 500 municipios del país. Yo los he visitado todos a estas alturas, a mi edad, y ya a punto de retirarme de la política, pues ya no tengo necesidad yo de hacerle la barba a nadie, ¿verdad? Bueno, al pueblo sí, al pueblo sí, hasta el final