Analizarán Historial de Asesora de Tesis por Posible Plagio

La Facultad de Derecho de la UNAM definió que será una Comisión de Ética la que analizará el desempeño académico de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, asesora de tesis del alumno Édgar Ulises Báez Gutiérrez y de la actual ministra Yasmín Esquivel Mossa, cuyas tesis mantienen una coincidencia en más del 90%, según los primeros análisis de la propia Universidad.

Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, declaró:

Durante la reunión, que duró poco más de dos horas, en la que se analizó como único punto del orden del día la situación de la profesora Martha Rodríguez Ortiz, se acordó que una vez que la Comisión de Ética emita un veredicto, el Pleno del Consejo Técnico definirá la situación académica de la profesora en la Facultad.

Contreras Bustamante agregó:

Hay una presunción de que no solamente tenemos tres trabajos parecidos, muy parecidos y eso lo va a revisar la Comisión. No es un tema nada más de dos tesis, estamos hablando de que son, por lo menos, tres más de aquí de la Facultad

Previo a la reunión, el director de la Facultad de Derecho de la UNAM explicó que Martha Rodríguez tiene siete años que no da clases en la Facultad de Derecho, sin embargo, tiene un concurso de oposición ganado desde 1995, lo que le otorga el derecho de 'definitividad', es decir, la libertad de volver a impartir la asignatura que tenía en la Facultad.

La Facultad no está en entredicho. Es un caso que tiene que ver con una profesora que tiene siete años que no da clases aquí, pero en atención a que tiene su concurso de oposición, nosotros no queremos tener el caso de que, si hubiera alguna sanción en Aragón, quisiera venirse para acá