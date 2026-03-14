Andrés Manuel López Obrador Llama a Donar para Apoyar al Pueblo de Cuba

El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la ciudadanía para realizar aportaciones económicas a la asociación civil Humanidad con América Latina, con el objetivo de adquirir alimentos, medicinas, petróleo y gasolina para apoyar al pueblo de Cuba.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (Twitter), el exmandatario señaló que, aunque actualmente se encuentra retirado de la vida pública, le preocupa la situación que enfrenta la isla caribeña.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba”, escribió.

En su mensaje, López Obrador también citó al expresidente Lázaro Cárdenas del Río, al recordar su postura durante la Invasión de Playa Girón. “A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de Playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”, difundió.

El exmandatario invitó a la población a realizar depósitos en la cuenta de Banorte número 1358451779, perteneciente a la asociación civil Humanidad con América Latina, iniciativa impulsada, explicó, por ciudadanos, escritores y periodistas para adquirir insumos básicos y apoyar a la población cubana.

“¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, concluyó.

Historias recomendadas: