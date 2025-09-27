¿Cómo es la Vivienda Bienestar 2025 de Conavi que Costará 600 Mil Pesos con 0% de Interés?

Ante la falta de viviendas y precios cada vez más altos para comprar una, lo que deja a millones de familias sin poder acceder a un hogar, hay una estrategia de parte del Gobierno de México a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que busca cambiar esta situación en especial para las personas que no tienen ningún tipo de seguro social, casas que costarán 600 mil pesos con cero por ciento (0%) de intereses.

Se trata del Programa de Vivienda para el Bienestar que busca cumplir con la meta de construir 86 mil 30 viviendas en todo el país.

Fue en agosto pasado que Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Conavi, anticipó lo que se está haciendo para lograr que familias mexicanas puedan acceder a casas con precios de hasta 600 mil pesos y con cero por ciento (0%) de intereses.

¿En dónde se van a construir las viviendas del Bienestar que costarán 600 mil pesos con 0% de interés?

Gracias a que la Federación, los estados e incluso los municipios ya han donado 866 hectáreas de suelo, se dará prioridad a la construcción en 266 predios distribuidos en 32 entidades y 266 municipios, donde se concentrarán 86 mil viviendas proyectadas.

Aunque no hay detalles de dónde serán construidas estas casas de 600 mil pesos que tendrán 0% de interés para los no derechohabientes se espera que sean en lugares dignos y que cuenten con conexión con la ciudad, es decir, que no se encuentren en zonas lejanas de las ciudades.

¿En qué va la construcción de las casas de 600 mil pesos de 0% de interés?

La estrategia para la construcción de casas con un costo de 600 mil pesos con 0% de intereses está organizada en tres etapas.

La primera comprende 42 mil 825 viviendas, y ya cuenta con aprobación y contratos firmados, por lo que se encuentran en proceso de obra.

La segunda contempla 20 mil 18 viviendas, y actualmente está en trámite de autorización de recursos y firma de contratos.

Mientras que la tercera parte que engloba 23 mil 187 viviendas se encuentra en integración, con el propósito de iniciar construcción en el tercer cuatrimestre del 2025.

¿Cómo serán las viviendas del Bienestar que costarán 600 mil pesos con 0% de interés?

Según Conavi las viviendas del Bienestar que costarán 600 mil pesos con 0% de interés, están pensadas para ofrecer espacios seguros, cómodos y funcionales y una de los principales objetivos es que están construidas con materiales resistentes, de bajo impacto ambiental, lo que tiene como objetivo reducir costos de mantenimiento a largo plazo, además de fomentar prácticas sustentables.

Las viviendas del Bienestar incluyen sala, comedor, cocina, baño y dos recámaras, con posibilidad de ampliación en el futuro.

Además, se busca que las viviendas cuenten con acceso a servicios básicos como agua potable, red de drenaje, electricidad y hasta, infraestructura complementaria como áreas verdes o comunitarias.

También se espera que las viviendas del Bienestar que costarán 600 mil pesos con 0% de interés estén en zonas cercanas a centros de salud, escuelas y vías de transporte.

