Mexicana Liberada por Hamás Vuelve con su Familia; Así Fue el Reencuentro con su Hermano

Ilana Gritzewsky, la mexicana liberada por Hamás el pasado 30 de noviembre 2023, por fin volvió a casa y tuvo un emotivo reencuentro con su familia y su hermano Jaim, quien en redes sociales mostró su emoción por tener de vuelta a su ser querido.

Con todas las muertes y los constantes ataques y bombardeos por la guerra entre Israel y Palestina, una luz de esperanza llegó para México cuando la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, informó que uno de los mexicanos tomados como rehenes logró recuperar su libertad.

Así fue el reencuentro de Ilana Gritzewsky con su hermano

A través de una publicación en su cuenta de Facebook, Jaim Gritzewsky subió una foto junto a su hermana y compartió un emotivo texto, que de inmediato comenzó a recibir miles de interacciones.

"La vida nos regaló un milagro: MI HERMANA REGRESÓ. Después de 55 días de estar secuestrada en manos de Hamás, hoy ella ya está de vuelta con nosotros. No me canso de verla y abrazarla, la veo y no me la creo. Estoy agradecido con la vida, con el universo, con TODOS LOS QUE NOS APOYARON durante esta pesadilla", comunicó.

Ilana estuvo como rehén del grupo terrorista palestino desde el pasado 7 de octubre 2023, fecha en que estalló la guerra en Israel y que hasta el mes de diciembre sigue, tras concluir la pequeña tregua que tenían de cero ataques.

La mujer salió de la Gaza, pero aún falta por rescatar a un mexicano que se mantiene como rehén. Se trata de Orión Hernández, además dos marinos secuestrados por rebeldes de Yemen.

