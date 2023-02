En 30 Años, Solo Hay 2 Sentencias por Ataques con Ácido

Ana fue atacada por una mujer que supuestamente vendía gelatinas. Era muy insistente por lo que ella apresuró el paso a la puerta de su casa. Ahí la presunta vendedora le aventó un químico.

Me di cuenta de que era ácido porque (...) quería abrir la puerta de casa de mi abuela y no podía. Me acercaba la llave a la cara porque no podía abrir y me daba cuenta cómo burbujeaba en la mano. Cuando vi que se derritió el metal con ese líquido me di cuenta que era ácido