Ataques a Comunidad LGBTTTIQ+: Los Principales Casos de Discriminación en México

Leo Morán tiene 25 años, es un hombre trans, dice que su proceso de transición fue muy complejo, su casa fue el primer lugar donde lo rechazaron.

Mi familia no tuvo la empatía de decir no lo entiendo, pero te voy apoyar de alguna manera.

Después se enfrentó a la discriminación en el área laboral: "Por ejemplo, yo no tuve trabajo durante un buen tiempo porque las empresas no me contrataban porque mis papeles no matchaban con mi físico"

Principales ataques contra población LGBTTTIQ+

Siete de cada 10 personas LGBTTTIQ+ expresaron haber vivido discriminación en algún momento de su vida, según la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis) 2017.

Por su parte, la Secretaría de Salud señala que tres de cada 10 personas pertenecientes a estos grupos refieren haber experimentado discriminación. De ellas, 41.8% declaró haber recibido comentarios ofensivos o burlas por su forma de vestir o arreglo personal, y 32% por su orientación sexual, y estas situaciones se repiten en espacios como el familiar, el laboral y el social.

Trans, personas que sufren más ataques de odio

Las personas trans son quienes más sufren los ataques de odio. México es el segundo país de América latina donde hay más asesinatos contra esta población.

A pesar de esto, hace un año René Constantino decidió iniciar su proceso de transición.

El simple hecho que te volteen a ver, te barran, murmuren, te señalan, es delicado. Tendría que ser como: ah, es una chica trans normal.

Datos de una reciente encuesta revelaron que 46% de integrantes de esta comunidad de 18 a 24 años de edad alguna vez consideró quitarse la vida, de éstos 26% lo intentó.

Ataques ahora tienen otra trinchera

Juan Oyervides es diseñador de modas y activista, dice que aunque hemos avanzando en derechos de libertad de expresión, los ataques ahora se dan desde las redes sociales.

Conforme se hace más público el tema llega a más gente, creo que antes, como era algo desconocido, entre comillas, porque no tenía tanta visibilidad, la gente decía: 'ay esa persona es diferente', pero no se atrevían a interactuar, hoy en día hay muchas personas que se dedican a generar violencia en contra de las identidades de género y entonces hoy la gente cree que está bien, que es permisible defender su intolerancia simplemente porque creen que es libertad de expresión.

Además, señala que con sus diseños busca dar una nueva alternativa a las identidades de género; sin embargo, ésta ha sido la razón por la cual también ha sufrido discriminación.

Hubo un punto en donde dije: yo no soy indecente por ser gay y no soy indecente por vestirme diferente… Aquí en México siempre hay este comentario de homofobia, de 'no', esto para México es demasiado.

Cuántas personas en México se identifican como parte de la comunidad LGBTTTIQ+

Cada 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, lo que se busca es generar conciencia y promover el respeto hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

De acuerdo con el último reporte del Inegi, en México 5 millones de personas, es decir, 5.1% de la población, se autoidentificaron con una orientación sexual y de género LGBTTTIQ+

Del total de la población de 15 años y más, 10.6% se autoidentifica como lesbiana; 26.5% como gay u homosexual; 51.7% como bisexual y 11.2% con otra orientación sexual.

