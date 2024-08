Aumentan Cirugías Plásticas de Mexicanos Entre 18 y 40 años

En México, las cirugías estéticas han crecido 12% en los últimos años, el doble de lo reportado por otros países de América Latina en el mismo periodo.

Someterse a una cirugía estética para mejorar la apariencia es un procedimiento cada vez más común entre hombres y mujeres en nuestro país, lo que también pone en la mesa una serie de riesgos para la salud si no se acude a instalaciones adecuadas y con personal calificado.

México es el tercer país del mundo donde más cirugías estéticas se realizan, sólo por debajo de Estados Unidos y Brasil, según la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva.

Santino Figueroa, cirujano plástico de la Ciudad de México, explica el aumento de estas prácticas.

Estos procedimientos han crecido 12% en los últimos cinco años, el doble de lo reportado por otros países de América Latina en el mismo periodo.

Los cirujanos Santino Figueroa y Raúl Ortiz Hoffman realizan en su consultorio más de 460 cirugías plásticas al año, la mayoría a personas de entre 18 y 40 años, éste último señala que la influencia de las redes sociales como factor en la demanda.

A sus 20 años de edad, Camila se ha realizado más de 3 procedimientos estéticos. El último, una lipotransferencia, es decir, un procedimiento quirúrgico que permite transferir grasa de una zona a otra para aumentar y reducir volumen.

Siento mucho que igual las redes sociales, las series, la televisión tiene mucho impacto ahorita en la sociedad, entonces como que llega un momento en el que tú igual como que empiezas a pensar y pensar y quiero más o ya estoy engordando o cosas así, entonces creo que sí es un tema delicado si no estás consciente de lo que conlleva más allá de un cambio físico una cirugía.

La joven fue advertida de los riesgos de estos procedimientos.

Mi mamá sí me dijo no se te vaya a hacer adicción, una cirugía no te va a dar como la seguridad que tú necesitas. Entonces yo le dije como mamá tranquila, sólo lo estoy diciendo como por vanidad.