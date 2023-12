Aumento a salario mínimo no es para todos

El aumento del 20% al salario mínimo que entra en vigor el uno de enero de 2024 no es para todos. Los beneficiados de forma directa son los trabajadores que están cotizados ante el Seguro Social, con un rango de salario entre 207 pesos y 248 pesos que va a ser el nuevo salario mínimo.

“En este segmento de 207 a 248 considera COPARMEX que hay aproximadamente 6.9 millones de trabajadores, estos son a los que beneficia de manera directa e inmediata. Es obligatorio para todos los trabajadores en la formalidad de 207 a 248”, indicó Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Laboral de COPARMEX.

Pero este aumento no es obligatorio para el resto de los trabajadores afiliados al Seguro Social, y que están dentro de la formalidad.

Sólo les beneficia de forma indirecta porque será referencia para las negociaciones del aumento a los salarios tanto individuales como colectivos, entre una empresa y el sindicato, que se calculan mediante una fórmula.

“El punto de referencia no es el 20%, porque en sí, el salario mínimo está compuesto de dos ingredientes: del aumento porcentualizado, que es el 6%, y del monto independiente de recuperación, que son 27 pesos y centavos. Entonces para aquellas personas que ganen más del mínimo no es obligatorio ni siquiera el 6%, será un punto de referencia”, aseguró Óscar de la Vega, abogado e integrante del Centro de Estudios del Empleo Formal.

Para los analistas del sector laboral, luego del anuncio del aumento al salario, es necesario que el gobierno federal otorgue incentivos para ayudar y elevar la productividad de las micro y pequeñas empresas formales, que son las que dan el 78% del empleo en el país.

De lo contrario, no podrán dar el aumento del 20% al salario mínimo y podrían buscar migrar a la informalidad.

“O cierran o migran a la informalidad. En la informalidad no hay vacaciones, en la informalidad no hay participación en las utilidades, en la informalidad no hay salarios mínimos. Corresponde primeramente al gobierno federal buscar incentivos fiscales para esta micro y pequeña empresa, y probablemente como en algunos otros países diferenciar lo que es una micro pequeña empresa de la gran empresa. No puedes imponer las mismas condiciones a las grandes multinacionales mexicanas y extranjeras respecto a la micro y pequeña empresa, que son tu principal empleador en México”, dijo.

Ambos analistas coincidieron en que quedan fuera de este incremento salarial del 20% quienes están en la informalidad que, según INEGI, son 55 de cada 100 personas en México.

Con información de Guadalupe Flores

