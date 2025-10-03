Autoridades Federales Revisan Viabilidad de Proyecto Saguaro Energy

El miércoles el noticiero En Punto dio a conocer una investigación de N+ Focus sobre el proyecto Saguaro Energy, que planea construir un ducto transfronterizo de gas licuado en el Golfo de California.

La obra pondría en riesgo la biodiversidad de uno de los ecosistemas marinos más importantes del planeta.

Por ello, autoridades federales en México lo están revisando, mientras que organizaciones civiles interpusieron una demanda en la que, de forma particular, buscan que las ballenas sean sujetos de derechos.

Video | Saguaro Energy: Veneno para Pueblos y Reservas Naturales

El ducto de 800 kilómetros del proyecto Saguaro Energy, que pretende cruzar desde Estados Unidos hasta el Golfo de California, planea extraer gas licuado desde la Cuenca Pérmica, un importante yacimiento de Texas que conecta a Waha Hub, un centro de distribución de gas natural a nivel internacional.

Proyecto detenido en México

Actualmente, el proyecto se encuentra detenido en México, organizaciones ambientalistas como Nuestro Futuro AC están dispuestas a fortalecer la batalla legal para frenarlo y ya interpusieron una demanda ante un juzgado de Distrito en Sonora.

Al respecto Ana Laura Magaloni de Nuestro Futuro AC indicó:

Una de las cosas más importantes es que los jueces entiendan cómo el ruido de los buques metaneros es mortal para las ballenas porque las desubica. Ellas se mueven a través del sonido y cómo el ruido permanente de los buques metaneros más todas las cargas y descargas de agua del mar que cargan esos buques, generan unos peligros para el ecosistema brutales. Queremos hacerle sentir al juez o a la jueza que lo resuelva, el ruido y cómo se va a sentir ser ballena en ese espacio

Video: Gobierno Federal Revisa Viabilidad del Proyecto Saguaro Energy; Sonora Minimiza Impacto Ambiental

La secretaria de Medio Ambiente federal, Alicia Bárcena dijo que se está revisando la viabilidad del proyecto.

En el periodo anterior se hicieron algunas autorizaciones del Saguaro, pero no todas, ahí con ASEA estamos analizando (...) esperamos realmente poder presentar el caso de manera contundente para que podamos lograr que se priorice el Golfo de California

En tanto, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, quien ha impulsado Saguaro Energy, minimizó posibles afectaciones a la ruta migratoria de las ballenas.

En realidad la parte de las ballenas está del otro lado, en la costa poniente del Golfo de California (…) pero tiene que atenderse cualquier recomendación que haga la Secretaría de Medio Ambiente

Historias recomendadas:

Con información de Alejandro Melgoza y Enrique de la Mora.

LECQ