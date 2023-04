Van por Categoría 1 de Aviación y Crear Línea Aérea del Estado

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa presidencial de reformas a la Ley de Aeropuertos y a la Ley de Aviación Civil, para recuperar la Categoría 1 en seguridad aérea que otorga la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, misma que fue perdida hace dos años, y eliminar la propuesta de permitir el cabotaje a líneas aéreas extranjeras en territorio nacional.

La diputada Yeidckol Polevnsky, de Morena, indicó que el estar en Categoría 2 no permite a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas ni frecuencias a Estados Unidos, siendo éste el mercado aéreo más grande del mundo y el mercado más fuerte entre nuestros países:

Las reformas para obtener la Categoría 1 y la eliminación del cabotaje fueron aprobadas por 470 votos a favor.

Pero donde no hubo acuerdo fue en las modificaciones que permitirán al Estado operar una línea aérea, a través de la asignación a entidades paraestatales de la administración de aeropuertos y operación de líneas aéreas.

El diputado Jorge Ernesto Inzunza, del PAN, expuso:

La oposición alertó de una competencia desleal y en voz del diputado Ildefonso Guajardo, del PRI, advirtió:

Meterle dinero a esto es un subsidio regresivo, compañeros, no tiremos el dinero escaso de los mexicanos en un proyecto que no tiene futuro, pero, además, estamos violando las leyes de competencia económica, independientemente que la mayoría nos atropelle y lo apruebe, esto se va a perder en amparos; ahora no solo quieren jugar a la ‘tiendita’, quieren jugar a los ‘avioncitos’