¿Cuándo Es el Último Día de Registro a la Beca Rita Cetina en Septiembre y Recibir 1,900 pesos?

Atención, papás. El pasado 15 de septiembre abrió el Registro a la Beca Rita Cetina 2025 para estudiantes de nuevo ingreso a secundaria, por lo que en N+ explicamos cuándo es el último día para hacer este registro y así recibir los mil 900 pesos de apoyo económico.

Si bien este apoyo económico es para estudiantes que ingresan a Secundaría en el ciclo escolar 2025-2025, también contempla el registro de alumnos de segundo y tercer grado que aún no cuenten con la beca. Recuerda que por ahora sólo está disponible para estudiantes de escuelas públicas.

Video: Incorporación a la Beca Rita Cetina Para Alumnos de Secundaria: Esto Necesitas Saber

Para que no te agobies con los pasos, te compartimos Inicia Registro a Beca Rita Cetina 2025: ¿Cómo Inscribir a mi Hijo? Paso a Paso, además de ¿Cómo Hacer el Registro de Beca Rita Cetina para Recibir 2,600 pesos Bimestrales? Requisito Clave.

¿Cuándo es el último día para hacer el registro a la Beca Rita Cetina?

La convocatoria establece las fechas de inicio y conclusión de Registro para la Beca Rita Cetina, de modo que el próximo 30 de septiembre de 2025 es el último día para hacer el proceso en línea, a través de la página oficial de la Beca.

Recuerda que el registro lo realizan los papás o tutor del estudiante de secundaria. Y para llenar el formulario es necesario tanto datos del alumno, como de los responsables. Es muy importante que antes de iniciar con el proceso, verifiques que cuentas con la cuenta Llave MX.

No olvides que el apoyo económico de mil 900 pesos es bimestral y se entrega por un solo estudiante de secundaria inscrito. Aquellas familias en donde haya dos o más alumnos se reciben 700 pesos por cada adolescente adicional. De modo que las familias con dos reciben dos mil 600 pesos.

¡Que no se te pase! Es necesaria la cuenta Llave MX para hacer el registro a la Beca Rita Cetina. Foto: Pixabay.

¿Cuándo cae el próximo pago de la Beca Rita Cetina?

Aún no se han dado a conocer las fechas oficiales por parte de la Secretaría del Bienestar o la Coordinación Nacional de Becas del Gobierno de México. Sin embargo estos depósitos se hacen de forma bimestral, por lo que el siguiente pago tendría que caer en el mes de octubre.

Todos los apoyos económicos que entrega el Gobierno de México se hacen de acuerdo a una calendarización que contempla la letra del primer apellido, por lo que hay que estar atento de los canales oficiales.

Historias Recomendadas