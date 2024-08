Bloqueo en la México-Puebla: AMLO Explica Motivo del Colapso que Lleva Horas en la Carretera

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó hoy 7 de agosto de 2024 sobre el posible motivo que mantiene un bloqueo en la autopista México-Puebla, el cual inició alrededor de las 11:00 horas del pasado martes y ha colapsado el tráfico en la zona.

Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó este miércoles que continúa cierre a la circulación en ambos sentidos a la altura del kilómetro 74 "por presencia de manifestantes", por lo que llamó a los usuarios a buscar vías alternas.

AMLO explica posible motivo de bloqueo en la autopista

Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador llamó a la "no a la violencia" y expuso que el bloqueo en la autopista México-Puebla "es un movimiento, protesta en la carretera de Puebla, ahí están haciendo un reclamo de que no se pagó un derecho de vía de hace décadas, pero ahí está un abogado detrás que está queriendo sacar raja".

De estos abogados muy oportunistas, lo digo aquí para que se sepa porque mi pecho no es bodega y no vamos a estar encubriendo a nadie.

El Presidente envió un mensaje a los campesinos que participan en la protesta, al señalar que "están perjudicando a mucha gente al tener tapada la carretera; y que no se dejen manipular, engañar, por este abogado que va a sacar, piensa él, provecho personal, y a lo mejor está pensando que como ya se está terminando mi gobierno ahora es el momento, pues no".

Presidente descarta disolver protesta

López Obrador insistió en que el gobierno que encabeza no "nos dejamos chantajear por nadie, nada más que sepan los campesinos que no van a ser reprimidos porque nosotros no somos represores, nada más que así no hay ningún acuerdo".

Se pueden quedar ahí todo el tiempo, lo que es justo se atiende de inmediato, cuando es transa no, no se permite la corrupción ni arriba ni abajo ni a los lados.

Por último, ofreció una disculpa a los transportistas por el colapso en la zona y llamó a buscar vías alternas. "Y al abogado: que sepa que está actuando mal, y que no va a sacar ni un centavo, nada de que conocí a un político de los de antes".

