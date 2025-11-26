¿Bloqueos Carreteros se Extienden hasta el Jueves 27 de Noviembre? Lista de Autopistas Afectadas

Sin acuerdo entre los transportistas y agricultores con el gobierno federal, este jueves 27 de noviembre de 2025 los trabajadores y productores de estos sectores estratégicos amenazan con continuar los bloqueos en diversos puntos carreteros a lo largo y ancho de México.

Con ello, sumarían cuatro días de bloqueos carreteros. Los trabajadores del campo y el transporte buscan presionar a las autoridades para que atiendan sus demandas, luego de que el pasado martes fracasaran dos mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lejos de un entendimiento con el gobierno federal, los manifestantes extenderán los cierres de autopistas y puentes, mientras la Segob insiste en el diálogo como la principal vía para la solución de las problemáticas de los sectores agrícola y del transporte.

De forma paralela, a partir del miércoles la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Social (Sader) desplegó equipos en los estados para hablar con los productores agrícolas y atender sus problemáticas, ya que en cada región las demandas son distintas.

¿Qué carreteras continúan bloqueadas?

Con corte a las 22:00 horas del miércoles, según información de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y los centros estatales de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), las carreteras que continuaban con cierres eran las siguientes:

Carretera San Luis Río Colorado–Mexicali en el km 2+000 a la altura de la caseta fitosanitaria, bloqueada en ambos sentidos.

Carretera Mexicali-San Felipe km 33+700, bloqueada en ambos sentidos.

Autopista Arco Norte, km 195+750, bloqueada en ambos sentidos.

Autopista de Occidente KM307, caseta de cobro, bloqueo en ambos sentidos.

Autopista de cuota 15D Atlacomulco – Zapotlanejo, bloqueo en ambos sentidos.

Tramo carretero Vista Hermosa- Tanhuato, a la altura de Sukarne, bloqueo en ambos sentidos.

Autopista de Occidente Km 390, Caseta de Cobro, bloqueo en ambos sentidos.

Tramo carretero Vista Hermosa- Ixtlán KM42, bloqueo en ambos sentidos.

Carretera federal Sahuayo-La Barca Ref. crucero de La Palma, bloqueo en ambos sentidos.

Carretera Sahuayo-La Barca Ref, crucero de cuatro esquinas, bloqueo en ambos sentidos.

Autopista México-Guadalajara, km 426, en la caseta de cobro de Ocotlán, bloqueo en ambos sentidos.

Ramal La Barca-Jiquilpan, km 10, bloqueo en ambos sentidos.

Autopista Guadalajara-Colima, km 87, bloqueo en ambos sentidos.

La Barca-Atotonilco, km 1+800, bloqueo en ambos sentidos.

Irapuato-Guadalajara, km 159+500, bloqueo en ambos sentidos.

