¿BTS Regresa a México en 2027 para un Masivo en el Zócalo, CDMX? Sheinbaum Publica Nuevo Video

Esta noche, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un nuevo video con la banda de K-pop BTS, la cual se encuentra en México de gira y que ha congregado a miles de ARMYS en sus conciertos como parte de ARIRANG World Tour 2026.

En su video, la presidenta indicó que pidió a la banda que regresen a México en 2027, a lo que ellos confirmaron que sí.

En el breve video, la presidenta aparece con los siete integrantes de BTS, RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook, con quienes se reunió el miércoles 6 de mayo 2026 en Palacio Nacional y congregó a 50 mil asistentes.

Sheinbaum dice:

"Les tengo una muy buena noticia para todo el ARMY de BTS, y para todas las y los jóvenes de México, les hice una propuesta, ¿quieren regresar el próximo año a México?"

A lo que BTS responde:

"Sí"

VIDEO: Sheinbaum Confirma BTS Mexico 2027 Concierto Sede Kpop Video Oficial

Así fue como 50 mil ARMYS saludaron a BTS

Un día después de que BTS se reunió con la presidenta Sheinbaum, en la conferencia matutina, la mandataria reveló que BTS tendrá una nueva fecha en México. Y ahí aseguró que la banda de K-pop surcoreana aceptó volver a México luego de que se los pidió durante el encuentro privado que sostuvieron el miércoles en el Palacio Nacional.

Así fue el momento cuando BTS salió al Balcón de Palacio Nacional para salir a las y los 50 mil ARMYS que se encontraban esperando sin importar el fuerte sol que se registró ese día.

Conciertos de BTS en CDMX

Hoy se lleva a cabo el segundo concierto de la banda de K-pop en el Estadio GNP Seguros, a donde han asistido miles de personas, no solo dentro del lugar, también afuera en la avenida donde cientos y cientos de personas también se reúnen para escuchar a la distancia las canciones de RM, Jin, SUGA, J-hope, Jimin, V y Jungkook.

Mañana sábado 9 de mayo es el último concierto de BTS en la CDMX como parte de su gira ARIRANG World Tour 2026, la cual inició el 9 de abril pasado en Goyang, Corea del Sur, y está programado para finalizar el 14 de marzo de 2027 en Manila, Filipinas. Visitarán más de 30 ciudades con más de 80 conciertos.



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