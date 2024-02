Buscaban Belleza y Casi Mueren Durante su Cirugía Estética

En México se realizan 1.2 millones de cirugías estéticas al año, situándose en el cuarto lugar a nivel mundial. De acuerdo con datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética, cada año las cifras van en aumento y con ello también la posibilidad de que alguna salga mal.

Rosalía Osorio, víctima de cirugía estética mal practicada, narra su historia:

El día 12 de julio de 2020, yo me operé con la doctora Marisol Rosas Ramos, en el Hospital Quirúrgico del Norte, saliendo yo como a las dos horas empecé a sentir un dolor horrible

Rosalía tiene 40 años y es madre de tres niños. Es una de las mujeres que han resultado con afectaciones en su salud tras realizarse una cirugía estética en un hospital privado en México.

Posteriormente, acudo a otro médico, me hacen estudios, tengo una trombosis, tengo una bacteria

Tras el hecho, puso una denuncia en la Fiscalía de la Ciudad de México, el 13 de julio de 2021, por lesiones culposas por responsabilidad profesional. No es la única mujer que pide ayuda de las autoridades.

Elizabeth Cruz, otra víctima, explicó:

En la biopsia me sale que en el quirófano probablemente yo adquirí una microbacteria. Hasta el día de hoy, no he recibido el tratamiento correcto