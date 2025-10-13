Buscan a Celeste y Lázaro, Matrimonio Sepultado Por Deslave en Huauchinango, Puebla

Autoridades y equipos de rescate mantienen la búsqueda de Lázaro Galloso y Celeste Barrios, un matrimonio que habría sido sepultado vivo luego de que un deslave provocado por las intensas lluvias destruyera su vivienda en la colonia Santa Catarina, en el municipio de Huauchinango, Puebla.

De acuerdo con los testimonios de familiares, la pareja acababa de concluir la construcción de su casa hace tres meses, y la noche del jueves pasado, el cerro detrás del inmueble cedió por la saturación de agua, cubriendo por completo la vivienda.

Desde entonces, Lázaro y Celeste permanecen desaparecidos, mientras que sus dos hijos, de 12 y 19 años, fueron rescatados con vida, aunque ambos se encuentran hospitalizados debido a las lesiones sufridas.

“Desde hace tres días que no se encuentran. No pedimos dinero, sólo queremos que se enfoquen en encontrarlos, aunque sean sus cuerpos”, expresó entre lágrimas Leticia Galloso, hermana de Lázaro.

Por su parte, Lety Hernández, amiga de Celeste, difundió mensajes en redes sociales para solicitar apoyo ciudadano. “Ella es mi amiga Celeste Barrios, es de Huauchinango. No se tiene noticia de ella ni de su esposo. Por favor, si saben algo avisen. Flaca, pido a Dios que estés sana y a salvo”, escribió.

En tanto, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla emitió una ficha oficial para localizar al matrimonio, y equipos de rescate continúan removiendo escombros y tierra con maquinaria pesada en la zona del siniestro.

Celeste y Lázaro son buscados en Puebla. Foto: Comisión de Búsqueda

Suman 12 muertos y 15 desaparecidos en Puebla por las lluvias

Así Se Ven Desde el Aire Deslaves y Carreteras Dañadas en Pahuatlán, Puebla tras Lluvias

Las autoridades estatales reportan 12 personas fallecidas y 15 desaparecidas en distintos municipios de Puebla como consecuencia de las inundaciones y deslaves ocasionados por las lluvias de los últimos días.

Además, se informó de tres carreteras con daños totales y parciales, mientras que más de 2 mil elementos de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional trabajan en labores de limpieza y apoyo a la población afectada.

Buscan a personas tras deslave en Puebla. Foto: Semar

La Secretaría de Educación Pública estatal contabilizó daños en 116 escuelas de nivel básico, por lo que se mantiene la suspensión de clases durante toda la semana para 150 mil 240 alumnos de 2 mil 70 planteles en 19 municipios, debido a la afectación de caminos y vías de comunicación.

