Inicio Nacional Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026

|

N+

-

Las autoridades aconsejan a los automovilistas mantenerse informados a través de las cuentas oficiales

Bloqueos Carreteros Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026. Foto: Cuartoscuro

Bloqueos Carreteros Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

En este Día del Amor y la Amistad, infórmate sobre las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales o alta carga vehicular, así como las movilizaciones programadas para hoy, sábado 14 de febrero de 2026 en distintos puntos del país. 

Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en varios tramos carreteros se deben a accidentes viales, por lo que se recomienda conducir con precaución y tomar previsiones antes de iniciar cualquier traslado. 

Las autoridades aconsejan a los automovilistas mantenerse informados a través de las cuentas oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear sus recorridos con anticipación y evitar zonas donde se prevean conflictos o concentraciones. 

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes viales o presencia de manifestantes. 

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros: 

 

04:37 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 241, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución 

04:31 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 57. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance). 

03:27 Horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Puebla - Acatzingo, km 153, dirección Acatzingo. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución 

 

ManifestacionesEconomía México
Cargando...
Inicio Nacional Carreteras bloqueadas en México hoy sabado 14 de febrero 2026