Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 14 de Febrero 2026

En este Día del Amor y la Amistad, infórmate sobre las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales o alta carga vehicular, así como las movilizaciones programadas para hoy, sábado 14 de febrero de 2026 en distintos puntos del país.

Según reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en varios tramos carreteros se deben a accidentes viales, por lo que se recomienda conducir con precaución y tomar previsiones antes de iniciar cualquier traslado.

Las autoridades aconsejan a los automovilistas mantenerse informados a través de las cuentas oficiales en la red social X, @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de planear sus recorridos con anticipación y evitar zonas donde se prevean conflictos o concentraciones.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes viales o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

04:37 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 241, dirección Cuernavaca. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

04:31 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Lagos de Moreno - San Luis Potosí, km 57. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque por alcance).

03:27 Horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Puebla - Acatzingo, km 153, dirección Acatzingo. Se informa a las personas usuarias que se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución