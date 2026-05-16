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Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 16 de Mayo 2026

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Si planeas viajar o regresar a casa, consulta el estado del tránsito en tiempo real para elegir rutas alternas y evitar contratiempos

Accidentes en Carreteras hoy. Foto: Cuartoscuro

Accidentes en Carreteras hoy. Foto: Cuartoscuro

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Antes de salir a carretera este sábado 16 de mayo de 2026, revisa qué autopistas y vialidades del país presentan bloqueos, cierres parciales y carga vehicular para evitar retrasos en tu trayecto.

De acuerdo con los reportes más recientes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias de las principales vías de México registran afectaciones por accidentes, obras, manifestaciones y otros incidentes.

Si planeas viajar o regresar a casa, consulta el estado del tránsito en tiempo real para elegir rutas alternas y evitar contratiempos.

Las autoridades recomiendan salir con anticipación, respetar los límites de velocidad y mantenerse informado a través de las cuentas oficiales de la Guardia Nacional Carreteras y Capufe.

Aquí te compartimos el listado de autopistas con cierres, reducción de carriles y congestionamiento que podrían complicar la circulación durante este sábado.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

05:57 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 159, dirección Gómez Palacio. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

05:48 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Gómez Palacio - Corralitos, km 159, dirección Gómez Palacio. Registra reducción de carriles por atención de accidente (salida del camino y volcadura de tracto camión).

05:17 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 84, dirección La Tinaja. Reducción de carriles por atención de incidente (autobús con falla mecánica). Maneja con precaución.

05:09 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 104, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para retiro de la unidad siniestrada). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

 

Manifestaciones
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