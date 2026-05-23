Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 23 de Mayo 2026

Automovilistas que planean viajar hoy sábado 23 de mayo de 2026 deberán tomar precauciones debido a los bloqueos, cierres parciales, accidentes y congestionamientos vehiculares reportados en diversas carreteras del país.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), varias autopistas y vialidades federales presentan afectaciones derivadas principalmente de percances automovilísticos, obras y movilizaciones sociales.

Las autoridades advirtieron que durante este fin de semana se espera una importante carga vehicular en las principales salidas y entradas de la Ciudad de México, así como en carreteras que conectan con destinos turísticos y zonas metropolitanas del país.

Además, se prevén movilizaciones y presencia de manifestantes en distintos puntos carreteros, situación que podría generar cierres intermitentes y retrasos considerables para los conductores.

Por lo anterior, se recomienda mantenerse atentos a los reportes en tiempo real y verificar las condiciones de las carreteras antes de salir de viaje para evitar contratiempos.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

07:55 horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 027+500, de la carretera Ent. La Tinaja- Cosoleacaque. Atienda indicación vial.

Accidente en Veracruz. Foto: Guardia Nacional

07:26 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 165, dirección Acatzingo. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

07:24 Horas. ESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Emiliano Zapata, dirección Acapulco. El accidente en la gasa de salida a Emiliano Zapata ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

07:10 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 87, dirección La Tinaja. Se restablece la circulación con reducción de carriles. El personal continúa laborando en la atención del accidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

07:03 Horas. Autopista Querétaro - Irapuato, km 21, dirección Querétaro. Se informa a los automovilistas que el personal se encuentra realizando las labores de trasvase de carga, al momento sin afectación a los carriles de circulación.

Maneja con precaución. Para más información llama al 074.

06:24 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 165, dirección Acatzingo. Registra reducción de carriles por atención de incidente.

06:12 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Emiliano Zapata, dirección Acapulco. Reducción de carriles en la gasa de salida a Emiliano Zapata, por atención de accidente (choque de automóvil en las inmediaciones de la plaza de cobro).

06:05 Horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 024+020, de la carretera Ent. La Tinaja- Cosoleacaque, con dirección a La Tinaja, Ver. Atienda indicación vial.

05:49 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista La Carbonera - Puerto México, km 232. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución

05:43 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Acayucan - Cosoleacaque, km 24, dirección Cosoleacaque. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.