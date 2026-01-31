Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 31 de Enero 2026

Conoce las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, congestión vehicular y las movilizaciones previstas para este sábado 31 de enero de 2026 en distintos puntos del país.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en varios tramos se deben a accidentes viales, por lo que se recomienda extremar precauciones antes de emprender cualquier viaje.

Las autoridades llaman a los automovilistas a consultar las cuentas oficiales en X @GN_Carreteras y @CAPUFE, planear sus traslados con anticipación y evitar zonas donde puedan surgir conflictos o retrasos.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que registran cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

16:32 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 55, dirección Irapuato. El accidente ha sido atendido.

15:54 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Las Choapas - Ocozocoautla, km 197. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos

15:51 Horas. ACTUALIZACIÓN. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 193. Se informa a las personas usuarias que continúa circulación intermitente en ambos sentidos por atención a choque por alcance múltiple entre tres tractocamiones y un automóvil particular.

15:32 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México Querétaro, km 39, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular.

15:21 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Tecate - La Rumorosa, km 107, dirección Tecate. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

15:16 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 55, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance).

15:06 Horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Carretera Reynosa - Nuevo Laredo, km 65 (Puente San Juan). Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de incidente.

14:57 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 208, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

14:53 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México Cuernavaca, km 27, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal.

14:18 Horas. CARGA VEHICULAR Autopista Chamapa - Lechería, Plaza de Cobro Chamapa. Continúa carga vehicular en dirección Chamapa por atención de incidencia.

14:13 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México Querétaro km 39, dirección CDMX. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada).

13:55 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Tecate - La Rumorosa, km 107, dirección Tecate. Reducción de carriles por atención de accidente (servicios periciales).

13:51 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 208, dirección Cuernavaca. Reducción de carriles por atención de accidente (volcadura de tracto camión)

13:42 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca. Continúa carga vehicular por periodo vacacional, sin reporte de incidentes.

13:38 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista La Tinaja - Isla, km 109, dirección Isla. Continúa la reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

13:20 Horas. CIRCULACIÓN INTERMITENTE. Autopista Tehuacán - Oaxaca, km 193. Se informa a las personas usuarias que se registra circulación intermitente para ambos sentidos por atención a choque por alcance múltiple entre tres tractocamiones y un automóvil particular. Maneja con precaución. Para más información, llama al 074.

13:02 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México Cuernavaca, km 27, dirección CDMX. Continúa la reducción de carriles por atención de incidente (maniobras para el retiro de unidad siniestrada).

12:56 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopsita Las Choapas - Ocozocoautla, km 197. Circulación intermitente en ambos sentidos por atención de accidente (choque contra barrera metálica).

12:50 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, km 39, dirección Irapuato. Continúa la reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple).

12:40 Horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Cuernavaca - Acapulco, Plaza de Cobro Palo Blanco. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

12:17 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Chamapa - Lechería, Plaza de Cobro Chamapa. Continúa carga vehicular en dirección Chamapa por atención de incidencia.

12:05 Horas. AVISO IMPORTANTE. Autopista México-Querétaro, km 42. Continúa carga vehicular en dirección Querétaro por labores de mantenimiento en los carriles laterales (no a cargo de CAPUFE). Toma tus precauciones.

12:02 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, Plaza de Cobro Esperanza. Registra carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

11:59 Horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, dirección Cuernavaca. Carga vehicular por periodo vacacional, sin reporte de incidentes.

06:54 Horas. Vehículo impactado en Avenida Insurgentes y Copilco en la Ciudad de México, acuden servicios de emergencia a la zona.

06:41 Horas. En Hidalgo tras accidente vial cerca del km 083+100, de la carretera Tulancingo - Tihuatlán.

06:09 Horas. En Veracruz se registra cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 032+100, de la carretera Xalapa-Veracruz. Atienda indicación vial.

04:45 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Querétaro - Irapuato, Plaza de Cobro Salamanca, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de choque contra cabina. Circulación lenta en la zona.

02:37 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 180, dirección Acayucan. El incidente ha sido atendido.