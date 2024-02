CDMX: Siete cosas que debes saber de los parquímetros

Foto: Cuarto Oscuro

¿Cómo se usa un paquímetro de Ecoparq y cuál es la tarifa vigente?

Encuentra un espacio EcoParq vacío y estaciónate.

Busca el aparato EcoParq más cercano, registra tus placas y paga el tiempo que quieras quedarte estacionado.

Recoge el boleto que emite el parquímetro.

Coloca el boleto en un lugar visible del tablero, del lado del conductor, al interior de tu auto. Tiene que estar visible, ya que los agentes de tránsito te infraccionarán si no lo ven.

Foto: Cuarto Oscuro

Colonias en las que operan actualmente

Anzures

Nochebuena

Crédito Constructor

Insurgentes Mixcoac

San José Insurgentes

Extremadura Insurgentes

Nápoles

Ampliación Nápoles

Ciudad de los Deportes

Florida

Lomas de Virreyes

Bosques de Chapultepec

Chapultepec Morales

Polanco Chapultepec

Polanco Reforma

Palmitas

Del Bosque

Los Morales

Rincón del Bosque

Morales Sección Alameda

Morales Sección Palmas

Roma Norte I

Roma Norte II

Hipódromo I

Hipódromo II

¿Cuál es el horario en que operan los parquímetros?

Foto: Cuarto Oscuro

Métodos de pago

Efectivo pagando directamente en el parquímetro. Tarjeta prepago MUEVE CIUDAD aplica en todos los polígonos. Pago por medio de las apps:

iParkMe: Para las colonias Nochebuena, Extremadura Insurgentes, Insurgentes Mixcoac, San José Insurgentes y Crédito Constructor.

Parkum: Para las colonias Nápoles, Ampliación Nápoles y Ciudad de los Deportes.

Mueve Ciudad: Para las colonias de Polanco, Anzures, Lomas y Roma-Condesa.

Razones por las que te pueden infraccionar

Que no se haya realizado el pago.

Que el comprobante de pago no sea visible desde el exterior del vehículo.

Que haya concluido el tiempo pagado, exhibido en el comprobante de pago.

Que la fecha del comprobante de pago sea distinta a la del día actual.

Que el número de placas que aparezca impreso en el comprobante de pago no coincida con el número de placas del vehículo estacionado.

Que el vehículo se encuentre estacionado invadiendo otro cajón de parquímetros o fuera de la zona marcada para estacionamiento.

Que el vehículo estacionado no coincida, por sus dimensiones o naturaleza, con el tipo de vehículo al que está destinado el cajón.

Que el Permiso Renovable para Residentes haya perdido vigencia, no sea visible desde el exterior o no coincida con el número de placa o que se encuentre fuera del polígono autorizado.

Foto: Cuarto Oscuro

¿Las motocicletas deben pagar parquímetro?

Qué hacer si te ponen la famosa araña

Al frente de tu parabrisas encontrarás la infracción con una línea de captura.

En necesario que hagas el pago correspondiente, en el establecimiento bancario más cercano en donde te encuentres.

Después de haber realizado tu pago, deberás llamar al teléfono que se encuentra en el inmovilizador para llegue alguien a quitarlo.

