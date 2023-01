No Tenía Amenazas, Alguien me Quiso Matar: Ciro Gómez Leyva

Durante su camino a casa, el periodista Ciro Gómez Leyva notó que un auto delante de él iba muy lento. Estaba cambiando la estación de la radio de su camioneta cuando escuchó disparos en seco. Al voltear, vio a una persona disparándole desde una motocicleta.

Esta mañana el comunicador narró en su noticiario radial matutino el atentado que sufrió anoche rumbo a su domicilio en la colonia Florida, en Ciudad de México.

“Creo —y eso me lo confirmaron tanto policías como ministerios públicos— [que] no era un robo. Evidentemente no era un intento de secuestro. Todo indica que alguien me quiso matar anoche. Yo no sé quién era, no tengo ninguna amenaza, no tengo pleito con ningún vecino, no tengo una deuda que no haya pagado, no he discutido con nadie”, explicó.

Gómez Leyva señaló que no hará conjeturas sobre quién o quiénes pudieron haber sido los perpetradores, pues no tiene ningún elemento para suponerlo.

Contó que iba manejando una camioneta blindada, la cual le impuso Grupo n (donde conduce un noticiero de televisión) tras haber recibido una amenaza por la difusión de reportajes sobre el Reclusorio Norte de Ciudad de México: “Única amenaza que he recibido hasta el día de hoy”, señaló.

“Me di cuenta de que el coche que estaba delante de mí iba muy lento y en ese momento escuché creo que dos disparos, quizá fueron más… disparos secos. Volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta. Una persona —creo recordar— con una chamarra blanca con rojo; algo traía en la cara: no sé si era un casco o una capucha, porque evidentemente me incliné hacia la derecha. Y siguieron disparando; no paré el coche, levanté la vista y vi cómo seguía la motocicleta y el tipo sacando el cuerpo, disparando contra el parabrisas del coche”, narró.

Después de los hechos, que duraron menos de un minuto, el periodista se refugió en la casa de Manlio Fabio Beltrones, quien también vive por la zona. Ahí esperó la llegada de las autoridades. Arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, ministerios públicos y la fiscal Guadalupe Moreno.

“Estos fueron los hechos, están denunciados. Confío en la autoridad y estoy agradecido con la atención que me dio anoche. Recibí una llamada —y la aprecio mucho— de Claudia Sheinbaum. También recibí llamadas de algunos amigos y también de altos funcionarios, que agradezco mucho”.

“La vida tiene que seguir”

Gómez Leyva también descartó que tenga negocios paralelos a sus noticiarios en Grupo Fórmula e Imagen Televisión, y reiteró que no había sido amenazado, “ni en los últimos días, ni en los últimos meses, ni en los últimos años”.

El comunicador dijo que es una tristeza porque valora mucho vivir en Ciudad de México, la cual camina todos los días, visita sus tiendas y acude a sus restaurantes. “Y ojalá lo pueda seguir haciendo”, deseó.

“Viví un atentado anoche, esta es la relación de hechos. Salí ileso, me protegió el blindaje, no tengo un rasguño, no tengo una herida, no tengo nada […] La vida tiene que seguir. Rsta es mi ciudad, una ciudad que ha sido absolutamente generosa conmigo y la quiero seguir viviendo”, añadió.

México: uno de los países más violentos para periodistas

Con información de N+.

spb