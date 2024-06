Claudia Sheinbaum Destaca Importancia de Tren Maya en Campeche

El Tren Maya fue el motivo de la tercera gira conjunta del presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Juntos cortaron el listón para inaugurar el Museo Arqueológico de Edzná, en Campeche.

Antes de hablar del tren y de arqueología, el Presidente refrendó que está contento por el resultado electoral y la continuidad del proyecto de transformación, especialmente luego de que la virtual presidenta electa mencionó que en su gobierno mantendrá la máxima de que “con el pueblo todo, sin el pueblo nada”.

Llevo como más de 20 días, muy, muy contento, o sea muy fortalecido me ayudó, puede ser que no esté tan bien de la carrocería, pero tengo motor nuevo, se constató lo que es nuestro pueblo, se cayeron mitos. Se hablaba de que el pueblo era mal agradecido, durante mucho tiempo se dijo ‘si te metes a redentor vas a terminar crucificado’. Ahora se demostró que el humanismo mexicano es viable. Siempre he pensado lo que aquí mencionó Claudia, es una frase del presidente Juárez: ‘con el pueblo todo; sin el pueblo, nada’